Der Klub der zaubernden Göttinger Köche unterstützt den gastronomischen Nachwuchs

Zauberten gemeinsam ein vegetarisches Sieben-Gänge-Dinner der Spitzenklasse: Die Mitglieder des Klubs Göttinger Köche hatten zum Schlemmenmenü eingeladen. © Bernd Schlegel

Ein Sieben-Gang-Dinner der Extraklasse, komplett vegetarisch: Dieser Aufgabe stellen sich die Mitglieder des Klubs Göttinger Köche.

Göttingen – Die Mitglieder des Klubs Göttinger Köche zauberte einen mehrgängiges Schlemmermenü. Der Erlös, der damit erzielt wurde, kommt dem gastronomischen Nachwuchs in Göttingen zugute.

Renommierte Küchenchefs aus der Region sind in dem Verein zusammengeschlossen. Sie laden einmal im Jahr zu einem besonderen kulinarischen Abend ein, dessen Erlös für die Ausbildung des Koch-Nachwuchses bestimmt ist. Diesmal standen Gerichte unter dem Titel „Vegetarisch genießen“ im Mittelpunkt. Vereinspräsident Martin Hass machte schon zu Beginn deutlich, dass der vegetarischen Küche die Zukunft gehört.

„Wenn wir etwas gegen Massentierhaltung und deren Auswirkungen auf den Klimawandel tun wollen, dann müssen wir auf Fleisch verzichten“, machte Hass deutlich. Mit dem Menü wolle man zeigen, dass dies auch in der Gastronomie gelingen kann. „Es geht auch anders. Das wollen wir zeigen“, brachte Hass die Idee des Abends auf den Punkt.

Traditionell tischen die Köche in den Räumen der Berufsbildenden Schulen III am Ritterplan in Göttingen auf. Die Schule hat den Schwerpunkt Ernährung und unterstützt mit ihrem Angebot die Ausbildung des gastronomischen Nachwuchses in Südniedersachsen. Erst im vergangenen Jahr wurden die Ausbildungs-Rahmenpläne für den Unterricht und auch für die Betriebe geändert.

Dabei wird das Thema Nachhaltigkeit und vegetarische Ernährung immer wichtiger. So soll der Nachwuchs lernen, wie man die Rohstoffe optimal verarbeitet und nur das wegwirft, was nicht mehr verwertbar ist. Und genau das kann der Nachwuchs auch bei den Mitgliedern des Klubs Göttinger Köche lernen.

Folgende sieben Gänge wurden beim Schlemmermenü in Göttingen serviert:

Erste Vorspeise: Spinatfalaffel, Tabouleh, Grüner Spargel und Minzjoghurt, David Johanning vom Gasthaus Johanning in Uslar-Eschershausen;

Spinatfalaffel, Tabouleh, Grüner Spargel und Minzjoghurt, David Johanning vom Gasthaus Johanning in Uslar-Eschershausen; Zweite Vorspeise: Verschiedenes von Möhren und Erbsen mit Ziegenfrischkäse, Jaqueline Amirfallah vom Apex Trinken & Essen in Göttingen;

Verschiedenes von Möhren und Erbsen mit Ziegenfrischkäse, Jaqueline Amirfallah vom Apex Trinken & Essen in Göttingen; Suppe: Kokos-Karottensuppe mit Mangopolenta, Alexander Rhode vom Landgasthaus Rhode in Duderstadt-Nesselröden;

Kokos-Karottensuppe mit Mangopolenta, Alexander Rhode vom Landgasthaus Rhode in Duderstadt-Nesselröden; Zwischengang: Gebackene Zwiebel gefüllt mit Sellerie, Steinpilz und Haselnuss, Frank Schamberg vom Cateringhaus Göttingen in Gleichen-Rittmarshausen;

Gebackene Zwiebel gefüllt mit Sellerie, Steinpilz und Haselnuss, Frank Schamberg vom Cateringhaus Göttingen in Gleichen-Rittmarshausen; Hauptgang: Auberginen Ravioli, gefüllte Morchel, Spargel Tempura, Erbse und Wildkräuter, André Venjakob vom Landgasthof Venjakob in Bilshausen;

Auberginen Ravioli, gefüllte Morchel, Spargel Tempura, Erbse und Wildkräuter, André Venjakob vom Landgasthof Venjakob in Bilshausen; Käsegang: Fourme de Montbrison, Radiccio, Ziegenfrischkäse, Thymian, Comté und Nüsse, Martin Hass, BBS Ritterplan in Göttingen;

Fourme de Montbrison, Radiccio, Ziegenfrischkäse, Thymian, Comté und Nüsse, Martin Hass, BBS Ritterplan in Göttingen; Dessert: Schokoladen-Brownie, Erdbeeren und Rhabarber, Mark Albertus vom Gasthof Zum Drakenberg in Göttingen-Roringen.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter klub-goettinger-koeche.de

