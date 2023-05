Knappes Ja zum Verkauf der alten JVA in Göttingen

Bauausschuss

+ © Thomas Kopietz Das leer stehende Gebäude der ehemaligen JVA in Göttingen in der Innenstadt: Sowohl das Grundstück als auch das Gebäude sollen nun verkauft werden. Das beschloss der Bauausschuss – unter Protest der Gegner und vieler Bürger. © Thomas Kopietz

Die Entscheidung um die Zukunft der ehemaligen JVA in Göttingen fiel äußerst knapp aus

Göttingen – Seit mehr als 15 Jahren ringen Stadt Göttingen und zuletzt eine Bürgerinitiative um die Zukunft der ehemaligen Justiz-Vollzugs-Anstalt (JVA). Der Bau-Ausschuss am Donnerstag eine Entscheidung getroffen. Demnach sollen Grundstück und Gebäude verkauft werden.

Dafür sorgten mehrheitlich die Stimmen des Haushaltsbündnisses von SPD, CDU und FDP knapp mit sechs gegen fünf Stimmen der Opposition. „Konzeptvergabe“ nennen die Antragssteller ihren Vorschlag. Kürzlich war ein Investor abgesprungen.

Gemeinsame Initiative ist für Machbarkeitsstudie und Soziales Zentrum

Das spontane Bündnis unter anderem aus Grünen, Linken und Bürgern für ein Soziales Zentrum im Stadtteil hielt und hält noch immer an einer Machbarkeitsstudie fest. Die soll, ob das Grundstück in Stadteigentum belassen und so das Tor für ein mögliches soziales Zentrum aufgemacht werden kann.

Denn auf dessen Einrichtung in der ehemaligen JVA hatte sich eine Initiative festgelegt und ihre Meinung bunt auch direkt vor dem Neuen Rathaus und der Sitzung am Donnerstag noch einmal deutlich gemacht. Etwa die Hälfte der 150 Demonstrierenden verfolgte die Sitzung danach live im Plenum und verschaffte damit Sitzungsleiter Dr. Ehsan Kangarani (CDU) zu einem arbeitsreichen Nachmittag.

Alte JVA im Bauausschuss: emotionale Reden und Angriffe

In voller Erwartung einer nahenden Entscheidung waren die Redebeiträge der Ratsmitglieder und der fragenden Bürger leidenschaftlich bis emotional. Konkret sollte das politische Gremium über den Vorschlag des Haushaltsbündnisses entscheiden, Grundstück und Gebäude so schnell wie möglich zu verkaufen. Dabei sei, laut SPD-Fraktionsvorsitzende Elvan Tekindor-Freyjer, „uns nicht der Kaufpreis wichtig, sondern die Qualität des Konzeptes und die Realisierbarkeit durch den Investor.“

Gleichwohl legt das Auswahlverfahren grobe Richtlinien vor. Demnach soll die Art der Nutzung mit rund 40 Prozent in die Entscheidung über die Zusage einfließen.

Alte JVA: Bei Entscheidung für Investoren soll gewichtet werden

Dass mit 30 Prozent Gewichtung schon an zweiter Stelle der Erlös aus dem Verkauf kommen soll, sorgte nicht nur bei den Mitgliedern der Opposition für unverständliches Kopfschütteln. Julian Schlummberger (Grüne) sieht hier gar ein „überhastetes Verfahren“ und mit Blick auf die bisherigen Bemühungen eine „Austauschvorlage, an die nur ein bisschen Farbe angestrichen wurde.“

Mit 15 Prozent soll der Realisierungszeitraum berücksichtigt werden, mit zehn Prozent der Kinder- und Klimaschutz und mit fünf Prozent die Erfahrung des Investors. Das Ergebnis der Auswahl soll am Ende dem Rat lediglich präsentiert werden.

Initiatoren für Soziales Zentrum fühlen sich komplett ignoriert

Gegen diesen Vorschlag, der sich im Übrigen auch von dem Plan der SPD-geführten Stadtverwaltung – einer Konzeptvergabe – entfernt, regte sich deutliche Kritik. Während sich die Initiatoren eines sozialen Zentrums komplett ignoriert fühlen, sieht die Opposition die Herausgabe des städtischen Grundstücks als größtes Problem.

Die Grünen um Julian Schlummberger sehen bei der JVA „ein zentral gelegenes Gebäude, das wir als Stadt entwickeln wollen und sollten“. Mit einer Machbarkeitsstudie sei es möglich, zu schauen, was dort überhaupt noch umzusetzen sei. „Wenn wir das nicht machen, wissen auch Investoren nicht, was Sache ist und springen – wie im aktuellen Fall – ab.“ Eine Direktvergabe und eine damit verbundene „investorengesteuerte Stadtgestaltung“ lehne er ab.

Linke: Einem Teil der Stadtgesellschaft die kalte Schulter gezeigt

Auch deshalb ist für Linken-Chef Jost Laßmann eine Machbarkeitsstudie „unabdingbar“. Mit Blick auf ein mögliches soziales Zentrum liege „in der JVA eine Menge sozialer Brennstoff.“ Laßmann hoffe deshalb, dass sich das Haushaltsbündnis „nachher ausreichend erklären werde. Es entstehe bisher der Eindruck, dass einem „Teil der Stadtgesellschaft die kalte Schulter gezeigt“ wird. Diese äußerten sich entsprechend emotional mit Fragen an den Ausschuss. Dabei wurde insbesondere den Ratsvertretern der SPD „Kungelei mit Investoren“ und gar „Dummheit“ unterstellt.

Antworten wollte Sozialdemokratin Tekindor-Freyjer darauf nicht. Sie stellte aber sehr wohl klar, dass die SPD „weiß, was sie tut“. Das hohe Tempo und den Druck erklärte sie mit dem Wunsch, das Grundstück nun so schnell wie möglich zu verkaufen. „Wir als Stadt können es nicht behalten“.

Feuerstein (CDU): Bewerbung von Sozialzentrum ist möglich

Das letzte Wort vor der Abstimmung hatte erneut das Haushaltsbündnis, für das Olaf Feuerstein (CDU) versuchte, zu vermitteln und zu versöhnen. „Wir haben uns niemals gegen ein soziales Zentrum ausgesprochen. Es muss aber nicht zwingend in der ehemaligen JVA stattfinden.“ Mit der Entscheidung für die Direktvergabe käme der Ausschuss auch der Aufgabe nach, „alle Bürger eines Quartiers und ihre Interessen im Auge“ zu haben. Immerhin: „Dem Sozialzentrum steht es offen, sich zu bewerben“, sagte Feuerstein. (Christian Vogelbein)