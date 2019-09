Köhler über die Deutschland-Tour: Göttingen wurde toll präsentiert

Deutschland-Tour 2019: Begeisterung für die Radprofis beim Start zur 3. Etappe Göttingen-Eisenach am Theaterplatz in Göttingen am Samstag.

Neben vielen Sportlern und Helfern war auch Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler bei der Deutschland-Tour im Einsatz. Im Interview resümiert er über das Event.

Ein Akteur im Dauereinsatz während der Deutschland-Tour im Etappenort Göttingen war auch Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler: Siegerehrung am Ziel der 2. Etappe am Freitagabend und Starter der 3. Etappe am Samstag.

Aber: Das höllische Tempo der Radprofis musste der Politikprofi aber nicht mitgehen und fand mit signiertem Roten Trikot in der Hand noch Zeit für ein Interview mit unserer Zeitung.

Herr Köhler, hat sich die Ausgabe im niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich gelohnt, um die Deutschland-Tour zu holen?

Ein uneingeschränktes Ja. Die zwei Tagen waren eine Bereicherung für die Stadt und viele Göttinger. Göttingen ist auch eine Sportstadt, das hat die Deutschland-Tour wieder gezeigt. Es waren sehr viele Menschen an der Strecke, am Freitag im Ziel- und am Samstag im Startbereich. Die Atmosphäre war toll.

Welchen Werbeeffekt hat die Deutschland-Tour für Göttingen und die Region?

Es war im Fernsehen eine tolle Präsentation, nicht nur des Fahrradsports, sondern auch Göttingens und der Region. Selbst ich, der hier seit Jahrzehnten hier lebt, war erstaunt, wie Göttingen von den Augen Dritter gesehen wird. Kurzum: Die Bilder im ZDF haben meine Erwartungen übertroffen, sie waren beeindruckend, zudem von einem alten Göttinger exzellent kommentiert.

Einen Werbe-Imagefilm mit dieser erzielten Reichweite hätten wir für das Geld nicht produzieren können. Göttingen kam toll rüber, als lebenswerte, lebendige, grüne Stadt. Wir jedenfalls können stolz sein, in dieser Stadt zu leben.

Wie empfanden Sie die Rad-Profis im Umgang mit den Fans?

Sie waren prima: immer höflich, offen, freundlich. Sie haben Werbung für ihren Sport betrieben. Das kam hier in Göttingen hervorragend an.

Was halten Sie Kritikern entgegen, die monieren, dass zu viel Geld ausgegeben wurde?

Die Marketing-Wirkung ist dabei immer schwer messbar und die Frage ist immer: Was kann man marketingmäßig erwarten? Es war auf jeden Fall eine riesige Marketingaktion und ein tolles Sportereignis. Ich bitte die Kritiker: Habt ein zwei Tage Geduld und tragt so ein Event mit.

Für solche Großereignisse sind Eingriffe und Absperrungen nötig, auch aus Sicherheitsgründen. Es muss einfach möglich sein, dass ein, zwei Tage so etwas Großes gemacht wird, für Göttingen, in Göttingen – und das am Ende auch ein Wir-Gefühl entsteht. Aber aus der Kritik, wenn sie angemessen geäußert wird, können wir auch lernen, das versuchen wir anzunehmen.

Streckenposten beklagten, dass es auch Ärger mit Verkehrsteilnehmern gab, weil sie an Absperrungen warten mussten und nicht informiert waren...

Das kommt immer vor. Mir haben aber Helfer auch berichtet, dass es wenige Beschwerden gab, viele Menschen Verständnis gezeigt hätten. Wir haben intensiv über externe und interne Medien informiert.

Wer informiert sein wollte, war informiert. Auch an der Service-Hotline haben Ehrenamtliche, wie Feuerwehrleute, mitgemacht und Fragen beantwortet.

Wie war aus Ihrer Sicht die Resonanz der Menschen?

Das waren natürlich meist Interessierte, mit denen ich sprechen konnte. Viele waren begeistert, dass wir diese Veranstaltung in Göttingen hatten. Es gab auch Hinweise, was man hätte besser machen können, bei Routenführung und Organisation.

Die vielen Beteiligten haben gut zusammengearbeitet. Es hat gezeigt, wir können so etwas organisieren und, dass wir die Deutschland-Tour vielleicht wieder einmal nach Göttingen bekommen können.

Wirkt eine Top-Veranstaltung auch auf den Breiten- und Vereinssport?

So eine Spitzensportveranstaltung wie die Deutschland-Tour hat sicher eine Wirkung auf junge Sportler, die Sportart und den Vereinssport. Wir haben ja mittlerweile in Göttingen wieder eine tolle Rad-Vereinssportszene, die einen dreifachen Juniorenweltmeister hervorgebracht hat, der ja nicht einfach so auf den Bäumen wächst.

Das zeigt: Die Szene hier liefert auch in die Spitze. Das Rad ist ja auch ein leichtes Sportgerät, mit niedriger Zugangsschwelle, man kann aufsteigen und Sport damit machen – und umweltverträglich ist das auch noch. Radsport passt zu Göttingen, der fahrradfreundlichsten kleinen Großstadt in Deutschland.

+ Rolf-Georg Köhler, Oberbürgermeister der Stadt Göttingen © Per Schröter

Zur Person: Rolf-Georg Köhler

Rolf-Georg Köhler (67), gebürtiger Göttinger, machte am Max-Planck-Gymnasium sein Abitur. Nach Tätigkeiten in der Wirtschaft, als Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsbau ist er seit 2014 Oberbürgermeister der Stadt. Seit 1974 engagiert er in der SPD. Zudem ist er überzeugter Förderer des Sports.