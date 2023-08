Prozess um Kokain-Labor: Staatsanwaltschaft fordert acht Jahre Haft

Von: Heidi Niemann

Teilen

Dass im Dezember 2022 in Weißenborn entdeckte Labor zur Kokain-Herstellung war das erste seiner Art in Deutschland. Archiv © Christian Charisius/dpa

Der Prozess um ein illegales Kokainlabor im Landkreis Göttingen ist auf der Zielgeraden. Die Staatsanwältin fordert für die Haupttäter jeweils acht Jahre Haft.

Göttingen/Gleichen – In dem Prozess um ein illegales Kokainlabor im Gleichener Ortsteil Weißenborn (Kreis Göttingen, wir berichteten) sind jetzt vor dem Landgericht Göttingen die ersten Plädoyers gehalten worden.

Die Staatsanwaltschaft forderte für die beiden Hauptangeklagten eine Haftstrafe von jeweils acht Jahren. Beide hätten sich des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge schuldig gemacht, so die Staatsanwältin.

Mitangeklagte stammen aus Kolumbien

Die beiden aus Kolumbien stammenden Mitangeklagten hätten sie dabei unterstützt. Die 44 und 42 Jahre alten Männer sollten deshalb wegen Beihilfe zum Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Freiheitsstrafen von fünf beziehungsweise drei Jahren erhalten.

Die vier Angeklagten waren bei einer groß angelegten Polizeiaktion im Dezember vergangenen Jahres festgenommen worden, seitdem sitzen sie in verschiedenen Gefängnissen in Untersuchungshaft.

Plädoyers der Verteidiger der Kolumbianer

Im Anschluss an die Staatsanwaltschaft hielten die Verteidiger der beiden Kolumbianer ihre Plädoyers. Beide hätten auf ein geringeres Strafmaß plädiert, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Die noch ausstehenden Plädoyers der Verteidiger der beiden Hauptangeklagten sind in der nächsten Woche geplant.

Das von der Polizei ausgehobene Drogenlabor befand sich in einem 40 Quadratmeter großen Kellerraum eines Wohnhauses in Weißenborn. Nach Angaben eines Experten des niedersächsischen Landeskriminalamtes war es das erste Mal, dass in Deutschland ein Extraktionslabor für die Herstellung von Kokain sichergestellt wurde.

Mehrstufiges Verfahren im Labor

Damit das für die Kokain-Produktion nötige Grundmaterial vom Coca-Strauch unentdeckt nach Deutschland gelangen konnte, wurde es einem mineralischen Gemisch beigemengt, das in Säcken abgefüllt wurde. Diese Säcke landeten später in der Scheune in Weißenborn. Hier sollte das Kokain mit Hilfe der Chemie in einem mehrstufigen Prozess aus dem Mineraliengemisch extrahiert und in einen konsumfähigen Zustand gebracht werden.

Bei der Razzia stießen die Ermittler neben den dafür benötigten Chemikalien weitere Materialien, Einrichtungsgegenstände und Chemikalien zur Kokainherstellung. Unter anderem lagerten in der Scheune fünf große Fässer, in denen sich jeweils ein 45 Kilo schwerer Sack mit einem kokainhaltigen Mineralstoffgemisch befand.

Halbkugelförmige Kokainbrocken

Ein Fass war mit einer Flüssigkeit gefüllt, auf der rund 950 Gramm eines kokainhaltigen Substanzgemisches schwammen. Außerdem fanden sich zehn halbkugelförmige Kokainbrocken. Nach Angaben des LKA-Experten stammten diese aus dem vorletzten Stadium des Herstellungsprozesses, anschließend hätten die Kokainbrocken zu Platten gepresst werden sollen. Bis zu diesem letzten Produktionsschritt waren die Angeklagten aber offenbar nicht mehr gekommen. (Heidi Niemann)