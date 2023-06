Prozess: Kokainlabor im Kreis Göttingen war für Drogenfahnder eine kleine Sensation

Von: Heidi Niemann

Kokain: In dem im Dezember entdeckten Labor in Weißenborn im Kreis Göttingen hätten pro Monat mehrere Kilo des weißen Rauschmittels hergestellt werden können. (Symboldbild) © Christian Charisius/dpa

Im Prozess um ein entdecktes Kokainlabor im Kreis Göttingen spricht ein LKA-Experte: Labor war bundesweit erste entdeckte Anlage dieser Art.

Göttingen/Weißenborg – Das im Dezember ausgehobene Kokainlabor im Gleichener Ortsteil Weißenborn (Kreis Göttingen) war für die Drogenfahnder eine kleine Sensation: Es war das erste Mal, dass in Deutschland ein Extraktionslabor für die Herstellung von Kokain sichergestellt wurde.

Das wurde jetzt im Prozess gegen die beiden mutmaßlichen Betreiber und zwei ihrer Helfer vor dem Landgericht Göttingen bekannt. Weder in Deutschland noch im übrigen Mitteleuropa sei zuvor eine derartige Anlage zur Kokainherstellung bekannt geworden, berichtete der Fachberater des niedersächsischen Landeskriminalamtes (LKA), Christian Vidal. Er habe zuvor erst einmal ein solches Labor gesehen – bei einem Einsatz in Albanien.

Prozess um Kokainlabor am Landgericht Göttingen geht weiter - LKA-Mitarbeiter sagte aus

Nach Angaben des LKA-Experten beschritten die Betreiber mit dem Drogenlabor in Weißenborn gewissermaßen einen alternativen Produktions- und Vertriebsweg. Normalerweise werde das fertig produzierte Kokain in Plattenform aus Südamerika nach Europa gebracht, häufig versteckt als Beiladung zwischen Bananenkisten.

Mit dem Labor wurde ein Produktionsstandort in Deutschland geschaffen. Damit das hierfür nötige Grundmaterial vom Coca-Strauch unentdeckt nach Deutschland gelangen konnte, wurde es einem mineralischen Gemisch beigemengt, das dann in Säcken abgefüllt wurde.

Diese Säcke landeten später in der Scheune in Weißenborn. Hier sollte das Kokain mit Hilfe der Chemie in einem mehrstufigen Prozess aus dem Mineraliengemisch extrahiert und in einen konsumfähigen Zustand gebracht werden.

Kokainlabor im Kreis Göttingen: Alternativer Produktions- und Vertriebsweg für Deutschland

Um das Kokain abtrennen zu können, müssen verschiedene Chemikalien eingesetzt werden. Davon gab es in der Scheune in Weißenborn reichlich. Als er den Kellerraum betrat, sei ihm ein starker Geruch von organischen Lösemitteln entgegengeschlagen, sagte Vidal.

Hier hätten sich dann alle weiteren Materialien, Einrichtungsgegenstände und Chemikalien befunden, die für die Kokainherstellung benötigt würden. Unter anderem gab es dort fünf große Fässer, in denen sich jeweils ein 45 Kilo schwerer Sack mit einem kokainhaltigen Mineralstoffgemisch befand.

Außerdem mehrere Tische mit verschiedenen Reagenzien, eine Presse zum Herstellen der Kokain-Platten, diverses Verpackungsmaterial und eine Wanne mit einem Eimer im Wasserbad sowie einen Tauchsieder zum Erwärmen. Ein Fass war mit einer Flüssigkeit gefüllt, darauf schwammen rund 950 Gramm eines kokainhaltigen Substanzgemisches.

LKA-Mitarbeiter zeigte sich beeindruckt von professioneller Ausstattung des Kokainlabors

Ferner fanden sich zehn halbkugelförmige Kokainbrocken, die eine Wirkstoffmenge von mehr als sechs Kilogramm enthielten. Diese entstammten dem vorletzten Stadium des Produktionsprozesses, erklärte Vidal. In einem nächsten Schritt würden die halbkugelförmigen Brocken dann zu Platten gepresst.

Bis zu diesem letzten Schritt waren die Angeklagten aber offenbar noch nicht gekommen. Die Presse habe noch unbenutzt ausgesehen, sagte Vidal. Es sei auch kein Kokain in Plattenform gefunden worden.

Drogenlabor im Kreis Göttingen: Pro Monat hätten mehrere Kilo Kokain hergestellt werden können

Der LKA-Experte hatte damals ein Laborfahrzeug im Einsatz gehabt, um direkt vor Ort die chemischen Analysen vornehmen zu können. Vidal zeigte sich nicht nur von der professionellen Ausstattung beeindruckt, sondern auch von der Dimension der Anlage: „Dieser Maßstab ist schon immens.“

Wäre das Labor nicht entdeckt worden, hätten die Betreiber dort jeden Tag einen neuen Produktionsprozess starten können. „Pro Monat hätten sich mehrere Dutzend Kilo Kokain herstellen lassen.“ (Heidi Niemann)