Komiker Johann König kommt nach Göttingen in die Stadthalle

Möchte am Freitag in der Stadthalle einen Brüller nach dem anderen raushauen: Der Komiker Johann König.

Göttingen. Der Komiker Johann König gastiert mit seinem neuen Programm „Milchbrötchenrechnung“ am Freitag, 13. Oktober, in der Stadthalle Göttingen.

Ob geschredderte Küken, vegane Zirkusbesuche oder Flugobst aus der Nachbarstadt: Deutschlands erster Bio-Komiker drückt mit diesen Themen unbemerkt kleine Stachel ins weiche Fleisch der amüsierwilligen Masse und reflektiert die Narrheit ihres eigenen Tuns.

Neben den Irrungen und Wirrungen der Ernährung geht es ihm um den Spagat zwischen Arbeit und Familie. Und darum, auf der Bühne einen Brüller nach dem anderen raus hauen zu müssen. Dabei dichtet, singt und schweigt der Meister der unkalkulierbaren Pausen solange, bis alle erkennen: Das Leben ist eine große „Milchbrötchenrechnung“.

Wir verlosen drei mal zwei Karten für Johann Königs Auftritt am Freitag, 13. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle Göttingen am Albaniplatz. Um Karten zu gewinnen, müssen Sie nur am Montag, 9. Oktober, die HNA-Glückstelefonnummer 0 13 79 / 69 96 60 anrufen und das Stichwort „König“ nennen. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ist teurer. Der Anbieter ist die Telemedia Interactive GmbH. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wer bei der Verlosung leer ausgeht, muss aber nicht traurig sein, denn Karten gibt es auch beim HNA-Kartenservice, bei den HNA-Geschäftsstellen in Northeim, Uslar, Hann. Münden und Witzenhausen sowie im Internet zu kaufen unter: www.hna-kartenservice.de

Weitere Informationen zum Programm gibt es ebenfalls im Internet: www.johannkoenig.com