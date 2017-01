Kommentar zum Kaffeebecher-Pfand: Jeder ist gefragt

An wiederverwendbaren Kaffeebechern führt kein Weg vorbei. Die Müllberge der Einwegbecher machen ein Handeln zwingend notwendig, findet Volontär Daniel Zander.

In Zeiten, in denen viele nur vom Umweltschutz reden, sind die Schüler und Lehrer der BBS diejenigen, die etwas machen - und das ist gut so.

Dass das Thema Umweltschutz eine große Bedeutung hat, wird in der Resonanz der Göttinger Bäckereien deutlich. Nun liegt der Ball bei den Kunden. Anstelle des Wegwerf-Bechers müssen sie zum neuen Pfandsystem greifen. Denn nur so hat Mehrweg eine Chance, den Einwegbecher zu verdrängen.

Ausreden wie „Ich allein kann doch nichts verändern“ dürfen nicht zählen. Wie schon der chinesische Philosoph Lao sagte: „A Journey of a thousand Miles begins with a single Step - auch eine kilometerlange Reise beginnt mit einem einzelnem Schritt.“ Wenn die Becher nicht nur in Göttingen, sondern in Zukunft auch in Niedersachsen oder vielleicht auch in ganz Deutschland Verwendung finden, lohnt sich jeder einzelne Becher.