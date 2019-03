Konstantin Weckers Appell für den Göttinger Friedenspreis

Brief vom Preisträger 2018

+ © Andreas Fischer/Archiv Aktivist für den Frieden mit starker Stimm: Konstantin Wecker appelliert per öffentlichem Brief, den Göttinger Friedenspreis zu unterstützen. © Andreas Fischer/Archiv

Kurz vor der Verleihung des Göttinger Friedenspreises am Samstag an den Verin „Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost“ meldet sich der Liedermacher, Friedensaktivist und Preisträger von 2018, Konstantin Wecker, zu Wort.