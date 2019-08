Kostenlose Kultur für Bedürftige: Verein vermittelt Restkarten

Das Göttinger Symphonie Orchester ist ebenfalls Kooperationspartner der Kulturpforte. Hier ist es bei der Nacht der Filmmusik in der Lokhalle zu sehen, unter der Leitung von Dirigent Nicholas Milton.

Menschen mit geringem Einkommen soll die Teilhabe an Kulturveranstaltungen ermöglicht werden – und zwar kostenlos. Das ist das Ziel der Kulturpforte Göttingen.

Die Kulturpforte arbeitet mit unterschiedlichen Kultureinrichtungen aus Göttingen und Umgebung zusammen, die die Karten zur Verfügung stellen. Ehrenamtliche Helfer der Kulturpforte vermitteln dabei zwischen den Einrichtungen und Menschen, die sich für Kulturveranstaltungen interessieren. Die Kulturpforte arbeitet in Kooperation mit der AWO Trialog Tagesstätte und dem Dezernat Soziales und Kultur der Stadt Göttingen.

Partner sind unter anderem das Deutsche Theater, das Junge Theater, das Göttinger Symphonie Orchester, das Rockbüro Göttingen und die BG 74 Veilchen Ladies.

So funktioniert es: Interessierte können sich in einer Datenbank anmelden. Wenn Karten für Konzerte, Theatervorstellungen und Sportveranstaltungen nicht verkauft werden, teilen die beteiligten Kultureinrichtungen dies der Kulturpforte mit. Wer in der Datenbank registriert ist, wird direkt über verfügbare Restkarten informiert.

Ein Nachweis wird benötigt

Da die Karten kostenlos bereitgestellt werden, benötigt die Kulturpforte einen Nachweis, dass man über ein geringes Einkommen verfügt. Alle Daten werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

Interessierte können sich bei Christian Thomas von der Kulturpforte Göttingen unter den Nummern 0551/20 19 59 63,0551/20 19 22 00, 0176/84 16 58 56und 0176/84 16 58 57 informieren oder senden eine Email an c.thomas@awo-goettingen.de. Weitere Informationen gibt es im Internet unter zu.hna.de/kulturgoe.