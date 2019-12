Kostenloses Parken über den Jahreswechsel in Göttingen

Alle Jahre wieder: Zum Schutz vor Vandalismusschäden hat die Stadt Göttingen ihre Parkscheinautomaten zum Jahreswechsel außer Betrieb genommen.

Wer an einem verschlossenen Automaten parkt, muss in seinem Wagen eine Parkscheibe gut sichtbar auslegen. Grundsätzlich besteht in der Parkzone II eine Parkhöchstdauer von vier Stunden. Ab Donnerstag, 2. Januar, muss dann wieder bezahlt werden.

Immer wieder hatte es Schäden an den Automaten gegeben – zum Beispiel durch Feuerwerkskörper. Deshalb wird die Frontplatte inzwischen über den Jahreswechsel verschlossen.

Vor einigen Wochen führte die Stadt außerdem das bargeldlose Zahlen am Parkscheinautomaten ein. Die neuen Geräte wurden an den Parkplätzen Geismar Tor, Bürgerstraße, Bahnhof-Ost und Albaniplatz installiert. Dort können die Parktickets in bar sowie bargeld- und kontaktlos mit EC-, Kreditkarte oder via GooglePay beziehungsweise ApplePay bezahlt werden. Das ist insbesondere praktisch, wenn man kein passendes Kleingeld im Portemonnaie hat.

In der Zone I (Innenstadt und Bahnhofsbereich) kostet das Parken 1,50 Euro. In der Zone II (innenstadtnahe Bereiche östlich und südlich der City) sind in der Universitätsstadt 70 Cent pro Stunde zu berappen. In Zone I sowie zum Teil auch in Zone II wird zudem die Parkmark des Innenstadt-Einzelhandels angenommen.

In Göttingen aktuell nicht möglich ist das Handy-Parken per SMS oder Smartphone-App. Solche Systeme gibt es beispielsweise in Northeim oder in Duderstadt.