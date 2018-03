Kranke Kinder: Väter im Landkreis Göttingen bleiben öfter daheim

Landkreis Göttingen. Der Anteil an Vätern, die sich um den kranken Nachwuchs kümmern, wächst. Das zeigen Erhebungen dreier großer Krankenkassen in Niedersachsen.

Die Daten von Barmer, Techniker Krankenkasse (TK) und AOK beziehen sich auf die Jahre 2014 bis 2017. Der Trend ist eindeutig: Die Zahlen aller Krankenkassen belegen, dass es einen langsamen, aber stetigen Anstieg von Männern gibt, die Kinderkrankengeld beantragen. Sowohl für Niedersachsen, als auch für den Landkreis Göttingen gilt: In jedem vierten Fall wird das Kinderkrankengeld mittlerweile von einem Mann beantragt.

Die AOK Niedersachsen, die gut ein Drittel der Gesetzlich-Versicherten im Bundesland vertritt, kommt bei ihren Berechnungen auf 24 Prozent. Im Landkreis Göttingen seien es etwa 25 Prozent, wie Pressesprecher Carsten Sievers auf HNA-Anfrage sagte.

Die Statistiken der Krankenkassen zeigen auch: Seit 2014 steigt die Zahl der Anträge auf Kinderkrankengeld insgesamt. Dabei spielt eine gesetzliche Änderung bei der Berechnung der Höhe eine Rolle. Seit dem 1. Januar 2015 gilt: Es wird nicht mehr das Gehalt der zwölf Monate vor der Freistellung wegen der Kinderbetreuung herangezogen, sondern das ausgefallene Gehalt während der Freistellung. Laut Gesetzgeber soll die Berechnung dadurch transparenter, gerechter und unbürokratischer werden.

Anspruch auf Kinderkrankengeld haben alle Gesetzlich-Versicherten. Pro Kind dürfen Eltern die Leistung für zehn Arbeitstage im Jahr beantragen. Aber nur dann, wenn keine andere im Haushalt lebende Person das Kind beaufsichtigen kann. Bei mehreren Kindern im Haushalt darf der Anspruch maximal 25 Mal geltend gemacht werden. Bei Alleinerziehenden besteht jeweils der doppelte Anspruch. Das alles gilt aber nur für Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht beendet haben und/oder behindert sind.

Väter, pflegt die Kinder! Andreas Arens über das Kinderkrankengel

Väter bleiben also häufiger beim kranken Nachwuchs. Richtig so! Auch auf dieser Ebene muss sich die Gleichberechtigung irgendwann Bahn brechen. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. Das belegen auch die Zahlen der Krankenkassen. Nur etwa ein Viertel des Kinderkrankengeldes in Niedersachsen und im Landkreis Göttingen wurde 2017 von Männern beantragt. Das ist relativ gesehen übrigens kaum mehr als in den Vorjahren.

Immerhin: Die Statistik zeigt einen langsamen, aber stetigen Anstieg. Warum Frauen dreimal häufiger Kinderkrankengeld beantragen, liegt auch auf der Hand. Noch immer ist der Mann häufig der Hauptverdiener der Familie und kann nicht immer zu Hause bleiben.

Nicht berücksichtigt sind in den Daten natürlich die Fälle, in denen ein Elterteil ohnehin zu Hause ist. Der tatsächliche Anteil von Männern, die sich um den kranken Nachwuchs kümmern, dürfte folglich noch wesentlich geringer sein. Also Väter, setzt Prioritäten und pflegt eure kränkelnden Sprösslinge! Sie werden es euch später mal danken.