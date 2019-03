Ziel: Netz von 20 Familienzentren im Landkreis Göttingen

Der Landkreis Göttingen fördert den Ausbau der Familienzentren: Kreisrat Marcel Riethig (ganz links) überreichte jetzt Förderbescheide in einer Größenordnung von 750 000 Euro an die Vertreter von Dransfeld und Hann. Münden (Foto) sowie von weiteren Kommunen des Landkreises.

Der Landkreis Göttingen baut das Netz der Familienzentren weiter aus. Bis 2020 sollen insgesamt 20 Familienzentren etabliert werden.

Kreisrat Marcel Riethig überreichte im Göttinger Kreishaus an die Vertreter der Kommunen und Trägern von zwölf Familienzentren Plus und vier Familienzentren Basis Förderbescheide in einer Größenordnung von 750 000 Euro.

Im Altkreis Hann. Münden profitieren von der Aufstockung zum Familienzentrum Plus das Mütter- und Familienzentrum Hann. Münden und die Samtgemeinde Dransfeld im Verbund mit dem DRK-Kreisverband Göttoingen-Northeim für die Kita Jühnde. Weiterhin wird der Evangelische Kindertagesstättenverband Göttinger Land für das Familienzentrum Basis in Landwehrhagen in der Gemeinde Staufenberg unterstützt.

Riethig betonte bei der Übergabe mit den wohnortnahen niedrigschwelligen Angeboten zur Förderung von Kindern und Familien in unterschiedlichen Lebenslagen nehme der Landkreis niedersachsenweit eine Spitzenstellung ein. „Ich kenne keinen anderen Landkreis oder kreisfreie Stadt, die sich so intensiv um Kinder, Familie und Alleinerziehende kümmern.“

Hilfe und Beratung kann es beispielsweise bei Fragen zur kindlichen Entwicklung, Gesundheit, Erziehung, Trennung und Scheidung, Schulden, Gesundheit und Ernährung und zu vielen anderen Themen mehr geben. Außerdem sind die Zentren Anlaufpunkte für zwanglosen Treffen von Kindern und Eltern und bieten die Möglichkeit für gemeinsame Aktivitäten.

Motivation für die Stärkung der Zentren ist, dass in der Regel Einzelförderungen erst so spät ansetzen, wenn es bereits ernsthafte Probleme gibt und Familien in Not geraten sind. Dazu soll es mit den frühen Hilfen gar nicht erst kommen.