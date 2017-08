Kreis Göttingen: Transporter-Diebe schlagen zweimal zu

Kreis Göttingen. Unbekannte haben in der Nacht zu Montag zwei Sprinter im Landkreis Göttingen gestohlen. Bei einem dritten Fahrzeug blieb es bei einem Versuch.

Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf 35.000 Euro.

In Barlissen entwendeten die Täter einen zwei Jahre alten Mercedes Sprinter mit Eschweger Kennzeichen, der vor einem Wohnhaus an der Hauptstraße geparkt war.

Zwischen 4.30 und 6.30 Uhr wurde in Lenglern ein weißer Mercedes Sprinter mit Göttinger Kennzeichen gestohlen. Das drei Jahre alte Fahrzeug stand vor einem Wohnhaus an der Potsdamer Straße. In dem Sprinter befanden sich zudem hochwertige Werkzeuge einer Installationsfirma.

Erfolglos blieb nach Aussage der Polizei ein weiterer Diebstahl-Versuch am Erlenweg in Göttingen-Geismar. Die Ermittler schließen einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Fällen nicht aus und bittet mögliche Zeugen um Hinweise zu Tätern und Tathergang.

Kontakt: Polizei Göttingen, Tel. 05 51/4 91 21 15