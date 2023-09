Tage in Freiheit sind gezählt: Kreis will Galloway-Rinder bis zur Maisernte einfangen

Von: Thomas Kopietz

Teilen

Erschreckende Bilder aus dem Januar des Veterinäramtes des Landkreises Göttingen. Sie zeigen verdreckte und abgemagerte Tiere, die im Dreck in einem Stall bei Ischenrode standen. © Landkreis Göttingen/nh

Seit Wochen laufen im Kreis Göttingen gut 70 Galloway-Rinder frei herum. Nun informiert der Landkreis über die neuesten Einfang-Pläne.

Landkreis Göttingen – Noch immer laufen etwa 70 Galloway-Rinder im Südosten des Landkreises Göttingen frei umher. Vom Landkreis Göttingen gestartete Versuche, die Tiere einzufangen, scheiterten zuletzt. Doch die Zeit drängt.

Bis zum Beginn der Maisernte sollen die Tiere eingefangen werden und auf sicheren Weiden stehen, auch um ihnen Schutz und Futter über den Winter zu bieten. Das kündigte Dezernentin Doreen Fragel am in einer Pressekonferenz an. Folglich ist mit weiteren Einfang-Aktionen zu rechnen.

Entlaufene Galloway-Rinder im Landkreis Göttingen sollen bis zur Maisernte eingefangen werden

Dies geschehe aus tierschutzrechtlichen Gründen und wegen „gravierender tierschutzrechtlicher Verstöße“, betonte Fragel. Die Vorwürfe an den Halter in Ischenrode: Mehrfacht wurde bei Kontrollen festgestellt, dass der Landwirt weder für genügend Futter, Wasser noch Einstreu im Stall sorgte.

Den Mitarbeitern des Veterinäramtes boten sich schlimme Bilder auf dem Hof des Landwirtes aus dem Kreis Göttingen. © Landkreis Göttingen/nh

Abgemagerte und stark verdreckte Tiere sind auf Fotos zu sehen, die das Veterinäramt bei regelmäßigen Kontrollen gemacht hat. Für Kälber fehlten die notwendigen trockenen Liegeflächen. Nach Paragraph 2 Tierschutzgesetz sei dort kein Tier zu halten, so die Veterinäre.

Mehr noch: Der Landkreis veröffentlicht auch Fotos, die verendete Tiere auf dem Gelände liegend zeigen. Manche wiesen auch Spuren von Erkrankungen auf. Teilweise sind tote Kälber auch von Mardern und Füchsen angenagt worden, wie es vom Landkreis heißt.

Halter der Galloway-Ringer aus dem Kreis Göttingen ließ tote Tiere auf dem Grundstück liegen

Die wiederholten Verstöße gegen Anweisungen und eine Anordnung zwingen den Landkreis und das Veterinäramt dazu, einzuschreiten, sagt Dezernentin Fragel. „Der Halter kann die ordnungsgemäße Haltung nach tierschutzrechtlichen Vorgaben nicht einhalten, deshalb haben wir beschlossen, die Herd zu halbieren.“ Grundlage ist auch ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg vom 7. Juni.

Auch bei einem Besuch im Mai dieses Jahres waren die Zustände auf dem Hof des Landwirtes nach wie vor dramatisch. © Landkreis Göttingen/nh

Aber die Tiere – wie viele es genau sind, ist nicht bekannt, da der Halter kein Bestandsregister führe – stehen nicht mehr im Stall, sondern sind laut Landkreis aus unzureichend gesicherten Weiden ausgebrochen, „weil sie Hunger und Durst hatten“, sagt die Dezernentin.

Nun vagabundieren sie in der Umgebung: bei Ischenrode, bei Weißenborn und im Gartetal. Dort hat die Gemeinde übrigens aus Sicherheitsgründen den Radweg gesperrt. „Die Tiere finden jetzt Futter auf Feldern und bei Landwirten nebenan, sie sehen wohlgenährt aus, haben ein glänzendes Fell“, beschreibt Fragel die Situation.

In Freiheit lebende Galloway-Rinder: Tiere sind mittlerweile wohlgenährt und haben glänzendes Fell

Aber sie würden auch großen Schaden anrichten, so in Maisfeldern, die ihnen auch Schutz böten. Nun sollen 38 Tiere eingefangen werden – 12 wurden im Juni abtransportiert – und zu anderen Höfen gebracht werden, wo sie fachgerecht leben können.

Der Landkreis wehrt sich auch gegen falsche Behauptungen in Presseberichten, dass die Tiere beim Versuch des Transports gejagt worden seien: Das stimme nicht, man sei mit „höchster Sorgfalt und mit Ruhe vorgegangen“, so Fragel. „Wir hatten sie fast, aber sie schlugen eine andere Richtung ein. Unser Konzept war richtig, ging aber nicht auf.“

Gefordert worden sei auch schon, die Tiere zu töten: Das, so Fragel, sei ohne vernünftigen Grund laut Tierschutzgesetz nicht erlaubt. „Würde beim Einfangen ein Schuss abgegeben, dann würde das alle Tiere noch mehr verstören und vertreiben.“

Landkreis Göttingen: Termine mit Galloway-Halter unter Polizeischutz

Fazit Fragel: „Nun stehen wir da, wo wir im Juni standen.“ Eine Zusammenarbeit mit dem Halter sei nicht möglich. Termine finden unter Polizeischutz statt. Die Dezernentin sagt auch deutlich und ohne Spielraum anbietend: „Wir machen die Arbeit des Halters, es ist seine Aufgabe, die Rinder einzufangen, er ist auch für entstehende Schäden verantwortlich.“

Besagter Landwirt aber ist auch in einer verzweifelten Situation, ihm fehlen die Mittel, auch, weil er zurzeit keine Rinder verkaufen kann. Und es gibt auch abwasserrechtliche Verfügungen: Der Hof liegt in einem Überschwemmungsgebiet, Gülle drohe bei Starkregen in den Wendebach zu fließen, sagt Fragel, „also haben wir den Mist abgeholt“.

Durch die frei lebenden Galloways entsteht eine weitere pikante Situation: Ordnungsrechtlich sieht der Landkreis die Kommunen in der Verantwortung. Davon könnten gleich drei betroffen sein: Gleichen, Göttingen und Friedland. Ob diese mit der Zuständigkeit damit einverstanden sind, bleibt abzuwarten. (Thomas Kopietz)