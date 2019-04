Küchenbrand im Göttinger Studentenwohnheim Kolloseum

Mehrere Tausend Euro Schaden

+ © Rampfel Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. © Rampfel

Zu einem Feuer im Studentenwohnheim Kolloseum am Kreuzbergring in Göttingen mussten in der Nacht zu Freitag die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Weende ausrücken.