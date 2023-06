Künstliche Intelligenz kassiert in der Zentralmensa Göttingen

Göttingen

+ © Johannes Rützel Die automatischen Kassen funktionieren schon in den ersten Betriebstagen zuverlässig: Biologiestudent Jakob Schwendele (23) stellt sein Tablett unter das iPad, das sein Mittagessen erfasst. © Johannes Rützel

Künstliche Intelligenz erkennt die Gerichte auf den Tabletts und erstellt die Rechnung. Vier Kassen mit dem neuen System verkürzen Wartezeiten.

Göttingen – In der Zentralmensa des Göttinger Studentenwerks gibt es neue, automatische Kassen. 6000 Mittagessen werden dort während der Vorlesungszeit täglich ausgegeben, sagt Studentenwerk-Sprecherin Anett Reyer-Günther. Von diesen Mahlzeiten werden seit vergangenen Montag stetig mehr automatisch erfasst und abgerechnet. Alles was die Gäste tun müssen, ist ihr Tablett mit den Speisen unter ein dort installiertes, handelsübliches iPad zu stellen.

Der Trumpf der Kassen: Die Erkennungssoftware läuft auf den iPads, das ermöglicht blitzschnelle Erkennung. Mehr als Strom und ein Internetkabel ist nicht nötig um das System aufzubauen.

Künstliche Intelligenz erkennt in den ersten Tagen tausende Gerichte

Am ersten Betriebstag wurden in Göttingen 750 Mittagessen über das System erfasst und abgerechnet, am zweiten Tag waren es schon 1500, bilanziert Jonas Bergmann, Mitarbeiter bei dem Entwickler Visiolab. Bei Biologiestudent Jakob Schwendele funktioniert das Kassieren einwandfrei und schnell: „Ich würde die Kassen wieder nutzen“, sagt er. Andere Studenten sagen „Wow“ oder „Technik von Morgen“. Das Ganze gibt es aber schon heute.

Entwickelt hat das Kassensystem die Firma Visiolab aus Osnabrück. In der dortigen Universitätsmensa ist das System schon im Einsatz, das habe das Studentenwerk Göttingen ermutigt, selbst auf das System zu setzen, erklärt Anett Reyer-Günther. Von den Studenten werde es auch sehr positiv aufgenommen.

Neue Kassen kommen bei Studenten und Mitarbeitern gut an

Mitarbeiterin Natalia Ott steht den Gästen in der Anfangsphase noch helfend zur Seite. Eingreifen muss sie bislang kaum, alles laufe problemlos, sagt sie.

Anett Reyer-Günther erklärt, dass die automatischen Kassen die Gerichte schneller als ein menschlicher Kassierer erfassen und sich so die Wartezeiten verkürzen würden. Die Mitarbeiter könnten nun an anderen Stellen in der Mensa sinnvoller eingesetzt werden. Einige Kassen sollen aber auch weiter von Mitarbeitenden besetzt bleiben. Jonas Bergmann begleitet die Einführung. In Hannover, Oldenburg und Osnabrück laufe das System, auch in Betriebsgastronomien. Sein Unternehmen wolle vor allem in die USA expandieren. Dort herrsche auch in Sportstadien Andrang bei gleichzeitigem Personalmangel an den Imbissständen. Gegenüber menschlichen Kassierern sehe er die automatischen Kassen eher als Ergänzung.

Zu beachten, damit die Erfassung glatt läuft, ist: Persönliche Gegenstände sollten nicht auf dem Tablett legen und Flaschen müssen hingelegt werden. (Johannes Rützel)