Kürbisfest der Tafel in der Göttinger Innenstadt

Beim Kürbisfest der Göttinger Tafel und der Berufsbildenden Schulen Ritterplan servieren Köche und Auszubildende der Schule wieder Kürbis-Köstlichkeiten.

Am Mittwoch und Donnerstag, 18. und 19. September, kann in der Zeit von 11 bis 14 Uhr auf dem Wilhelmsplatz in der Göttinger Innenstadt geschlemmt werden.

Zudem gibt es Informationen rund um die Tafel Göttingen sowie zu den Themen Armut und Lebensmittelverschwendung. Außerdem soll es eine Tombola geben, bei der regionale Preise gewonnen werden können.

Das Fest ist Bestandteil des 13. Deutschen Tafel-Tages, einer bundesweiten Aktionsreihe.