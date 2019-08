Party für die Fraktion Ü 50 in der Musa

Göttingen - Singles und alle Tanzbegeisterten über 50 können am Samstag in der Musa abtanzen. Das Kulturzentrum bietet eine Oldie-Party.

Ein neues Veranstaltungsformat gibt es ab diesem Wochenende im Göttinger Kulturzentrum Musa Am Samstagabend gibt es den „Oldie-Abend“. Gedacht ist das Format für das Publikum 50+, das heißt, für Menschen, die älter als 50 Jahre alt und gleichzeitig jung geblieben sind. Bewegung ist das A und O im Alter also: Oldies gegen Arthrose/Arthritis, heißt es in der Ankündigung.

Das Musikformat wird natürlich auf dieses Publikum abgestimmt: Der alte RockRock´n Roller „Herr Rehbein“ als DJ wird Oldies inklusive Disco-Hits und natürlich Rock´n Roll auflegen, die Musik kommt aus dem PC, ist nicht live. „Die Fans der Boogie-Küche sind auch willkommen“, heißt es. Und: Die Party ist auch für Singles geeignet.

Los geht es am Samstag, 24. August, um 20 Uhr in der Musa am Hagenweg. (tko)