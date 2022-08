KWP-Open-Air in Göttingen: Alice und Laith für lau erleben

Von: Thomas Kopietz

Großer deutscher Pop-Musiker: Laith al Deen mit Alben auch ganz oben in den Charts gestanden. (Archivbild) © Wiebke Huck

Am kommenden Wochenende findet in Göttingen das KWP-Open-Air statt. Am HNA-Glückstelefon können Anrufer je 3x2 Karten für Freitag und Samstag gewinnen.

Göttingen – Mehr als drei Jahrzehnte gibt es das KWP-Open-Air, also Musik von und mit lokalen, regionalen Bands und internationalen Stars im Kaiser-Wilhelm-Park in Göttingen.

Selten wurde der Doppel-Konzertabend am Freitag und Samstag, 26. und 27. August im KWP so herbeigesehnt wie diesmal. Erstens, weil die Pandemieregeln nach zwei Jahren wieder einen vollen Park mit je 2.000 Besuchern pro Abend erlauben.

Zweitens, weil die vom Fachbereich Kultur verpflichteten Hauptacts exzellent passen: Alice Merton zum jungen Publikum und Laith Al Deen zu den den etwas Älteren.

Frisch, engagiert, erfolgreich: Alice Merton kommt auch mit Songs aus ihrem zweiten Album nach Göttingen in den Kaiser-Wilhelm-Park. (Archivbild) © Harald Kuhl/nh

HNA-Glückstelefon: Anrufer können jeweils 3x2 Karten für Freitag und Samstag gewinnen

Und jetzt kommt es: HNA-Leser können jeden der beiden Abende drei mal zwei Karten für die Open-Air-Abende im KWP gewinnen; Sie müssen nur am heutigen Dienstag das HNA-Glückstelefon unter 0 13 79 / 69 96 60 anrufen und das Lösungswort „KWP Open-Air“ nennen. Kostenhinweis: 0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobil ebenfalls. Anbieter ist die Telemedia interactive GmbH.

Das Programm beginnt jeweils um 19.30 Uhr:

Freitag, 26. August: Mit dabei ist die gambische Kora-Virtuosin Sona Jobarteh, ebenso die lokale Band Phantombild mit deutschprachigem Rock/Pop/Punk-Mix, die angesagte Alice Merton und Wasted Origin mit englisch-lyrischem Alternative Rock.

Samstag, 27. August: Clear Ground, Gewinner Local Heroes-Bandcontest, die lokale Bluesband Phil Miller & The Mills-Tones, der erfolgreiche Laith al Deen und „Banda Communale" mit „gefährlich fremder Blasmusik". tko

Karten kosten im Vorverkauf 30 Euro für ein Tagesticket und 50 Euro für beide Abende, an der Abendkasse jeweils fünf Euro mehr. Online unter reservix.de.