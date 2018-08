KWP-Open-Air: Oberbürgermeister Köhler wirbt um Sponsoren-Treue 

Sie machen das Open-Air im Kaiser-Wilhelm-Park in Göttingen, KWP-Open-Air, möglich. Die Sponsoren beim Treffen der Förderer vor Ort. hier in der alten Konzertmuschel. Dritte von links Kulturdezernentin Petra Broistedt, daneben Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler.

Göttingen. Die Organisatorin des KWP-Open-Air-Konzertes, Margot Blotevogel, geht in Ruhestand. Ihre Arbeit wurde beim Sponsorentreffen gewürdigt.

Die Fotografen benötigen ein Weitwinkelobjektiv oder müssen ein paar Schritte zurückgehen: Auf dem Foto – alljährlich kurz vor dem Open-Air „Rock im Wald“ im Kaiser-Wilhelm-Park (KWP) aufgenommen – müssen viele Sponsoren und Organisatoren abbilden.

„Ohne Sie ginge es nicht, dieses tolle Festival zu veranstalten“, lobte Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler für die Stadt Göttingen, deren Fachbereich Kultur das Festival in dem malerischen Park veranstaltet. „Es drückt die Stadt nicht“, sagte Köhler und meinte damit, dass sich das Festival beinahe von alleine trägt – über die Unterstützung durch eben jene Sponsoren.

Um sie kümmert sich – seit vielen Jahren Margot Blotevogel vom Fachbereich Kultur. Sie aber wird bald in Ruhestand gehen und eine Lücke hinterlassen. In der Stadtverwaltung scheint man den Ernst der Lage erkannt zu haben, denn das finanzielle Engagement der Unterstützer hängt direkt an der Person Margot Blotevogel. Deshalb sagte OB Köhler auch: „Wir hoffen, dass sie dem KWP-Open-Air verbunden bleiben, auch wenn Margot Blotevogel in den Ruhestand geht.“

Das Engagement der Organisatorin siedelte er ganz oben auf der Tabelle an. Die Existenz des Festivals sei über viele Jahre zu einem großen Teil ihr und ihrem Einsatz zu verdanken gewesen.

Blotevogel habe es auch geschafft, dass es einen Wechsel im Programm gegeben habe. Wurden lange Zeit die „eher älteren Besucher und Rockmusik-Fans angesprochen, sind es heute auch junge Menschen. Stars wie Max Giesinger oder Namika locken die Jungen in den Park. Diese Programmerweiterung sei laut Köhler gelungen und wichtig für den Fortbestand des Festivals. Im nächsten Haushalt soll endlich das eintreten, wofür die Organisatoren gekämpft haben, der KWP-Open-Air soll ein Budget bekommen, wie das weitaus jüngere NDR-Soundcheck-Festival.

Die gewürdigte Margot Blotevogel, wie auch Fachbereich-Chef Hilmar Beck (Urlaub), jedenfalls hörte diese Lobesworte im Wald nicht. Blotevogel hatte eine Schulter-Operation und ist krankgeschrieben. Ob sie „ihr“ Programm im KWP zum letzten Mal live erleben kann, ist deshalb fraglich.

Das komme einer Höchststrafe gleich, sagte die Kulturdezernentin der Stadt, Petra Breustedt. Sie übernahm beim Sponsorentreffen die Aufgabe von Margot Blotevogel, stellte das wieder abwechslungsreiche und starke Programm für den 17. und 18. August vor und freut sich besonders auf die Musik aus ihrer Disko-Zeit, wie „Sultans of Swing“ und „Brothers in Arms“, am Freitag, 17. August. Die Tickets dafür kosten 25 Euro plus Gebühr: www.reservix.de

Der KWP-Open-Air-Samstag, mit dem Star Patrick Michael Kelly ist übrigens schon ausverkauft. Das Programm ist jetzt – nach dem Wettbewerb Rock am Kaufpark komplett: Die Göttinger Hardrocker Wasted Act haben sich mit dem Sieg den Auftritt beim KWP-Open-Air am Samstag gesichert.