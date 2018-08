KWP-Open-Air: Rauchverbot im Wald und kostenloser Bus

Wasted Act: Die Gruppe hat den Wettbewerb „Rock am Kauf Park“ gewonnen und tritt am Freitag beim KWP-Open-Air auf.

Göttingen. Mitten im Göttinger Stadtwald wird es am Wochenende voll – viele taussend Menschen werden am Freitag und Samstag dort zum KWP-Open-Air „Musik im Wald“ erwartet.

Hier die wichtigsten Tipps und Infos zu dem zweitägigen Festival.

Gibt es noch Karten für die Konzertabende?

Jein. Der Samstag mit dem Headliner Patrick-Michael Kelly ist ausverkauft. Für Freitag u.a. mit Dire Straits Experience, Unts und Sascha Münnich sind noch Karten erhältlich, ggf. auch an der Abendkasse. Preis: 25 Euro plus Gebühr. An allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.reservix.de. Der Vorverkauf endet am Freitag um 14 Uhr. Einlass ist an beiden Tagen ab 19 Uhr. Los geht es um 19.30 Uhr.

Was sagt die Wetter-Vorhersage?

Es wird warm. Für Freitagabend besteht ein leichtes Schauerrisiko. Die Temperaturen betragen an beiden Abenden noch 25 Grad Celsius, in der Nacht werden 18 Grad erwartet. Fazit: Herrlich laue Sommernächte.

Wie komme ich zum Konzertgelände im Wald?

Bestens mit den kostenlosen Shuttle-Bussen. Die Busse fahren im 15-Minuten-Takt an beiden Tagen in der Zeit von 18.45 Uhr bis 2 Uhr in den Wald und wieder zurück. Haltestellen sind: Weender Straße West, Markt, Kornmarkt, Jüdenstraße, Friedrichstraße, Albaniplatz, Eingang Bismarckstraße, KWP.

Wer die Busse nicht nutzen will, kann auch zu Fuß oder per Fahrrad zum KWP fahren. Aber: Die Straße ist nicht beleuchtet und weist viele Schlaglöcher auf. Wichtig ist gute Beleuchtung – auch für die Fußgänger. Die Zufahrt zum KWP-Gelände wird an beiden Tagen für Kraftfahrzeuge aller Art gesperrt. Im Einfahrtsbereich zur Bismarckstraße gibt es keine Parkplätze.

Was ist außerdem noch zu beachten?

Die Dürre hat auch Auswirkungen auf die Veranstaltung. Aufgrund der Waldbrandgefahr hat die Stadt Göttingen ein Rauchverbot verhängt, aber auch eine gesicherte Rauchzone am KWP eingerichtet. Wichtig: Wer außerhalb dieses Bereichs raucht, erhält einen Platzverweis.

Gibt es wieder intensive Sicherheitskontrollen?

An den Kassenbereichen wird der Sicherheitsdienst Ÿ0 wie in den Vorjahren – Taschen- und Rucksackkontrollen vornehmen. Wasserflaschen bis 0,5 Liter, kleine Handtaschenschirme und kleine Taschenlampen dürfen mitgeführt werden. Größere Utensilien wie Stockschirme, große Taschenlampen, voluminöse Rucksäcke, große Taschen und Ähnliches dürfen nicht auf das Gelände gebracht werden. Dies gilt auch für Fangeschenke für die Künstlerinnen und Künstler. Die Geschenke werden an den Kassenbereichen eingesammelt, ohne Gewähr aufbewahrt und können beim Verlassen des Geländes wieder mitgenommen werden.

Dürfen Jugendliche bis 14 Jahre wie bisher umsonst auf das Gelände?

Ja, diesen besonderen Service hält der Fachbereich Kultur aufrecht: Ein Kind bis 14 Jahren hat in Begleitung eines sorgeberechtigten Erwachsenen freien Eintritt.

Weitere Infos gibt es hier sowie auf Facebook.