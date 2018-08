Mit Dire-Straits-Experience im „Tunnel of Sound“

Starke Band, großartiges Konzert: „Dire Straits Experience“ um Ex-Straits-Saxofonist Chris White (links) riss etwas 2000 Besuchcer im Göttinger Kaiser-Wilhelm-Park (KWP) bei „Rock im Wald“ mit. Vorne die Gitarristen Terence Reis (Mitte) und Tim Walker (rechts). Hinten Bassist Andrew Geary und Schlagzeuger Paul Hawkins. Am Piano sitzt Simon Carter.. Foto: Harald Kuihl

Göttingen. Lauer Sommerabend im Göttinger Stadtwald: Dire Straits Experience reißen am Freitag 2000 Besucher beim KWP-Open-Air bei einem feinen Konzert mit.

Welch‘ fulminantes Konzert: Dire Straits Experience rissen etwa 2000 Besucher in Deutschlands schönster Open-Air-Arena im Göttinger Stadtwald mit – dank der großartigen, zeitlosen Dire-Straits-Songs und sieben hervorragender Musiker.

Nach dran an Knopfler

Vorneweg natürlich Ex-Dire-Straits Saxofonist Chris White und an der Gitarre Terence Reis. Der zeigt gleich bei Stück eins, dem feinen „Telegraph Road“ welch außergewöhnlicher Gitarrist er ist, und dass er gelegentlich nah dran am Dire-Straits-Kopf Mark Knopfler ist – auch stimmlich. Und das überrascht viele.

Nuancen fehlen

Im HNA-Interview vorab hatte Chris White gesagt, dass ihn oft Konzertbesucher ansprechen, die bei geschlossenen Augen meinen, Knopfler stünde auf der Bühne. Und genau das war im Publikum häufig zu hören. Gleichwohl gibt es Unterschiede: die teilweise filigranen Stücke wie „Once upon a Time in the West“, waren nicht im Set vertreten und manchmal fehlt die Rotzigkeit der Knopfler-Stimme.

Super Sax-Solo

Großartig ist eines der schönsten Dire-Straits-Stücke „Romeo & Juliet“. Feiner abgestimmt mit stärkeren Soli hätte es die Dire-Straits-Ur-Besetzung auch nicht hinbekommen. Den ursprünglichen Gitarrenauftakt spielt am lauen Sommertagabend im Wald Chris White mit dem Sax. Und er beendet das Stück mit einem fantastischen Solo.

Geschickte Song-Auswahl

Die Dauer-Gänsehaut samt abstehender Armhärchen bekämpft die Band clever mit einer prima Song-Auswahl. Die Band spielt sich und die Zuhörer in ein Auf und Ab zwischen Gefühl und Power, hinein in den „Tunnel of Love“ und druckvoll wieder heraus – oder den Tunnel of Sound.

Starkes „Espresso Love“

Mit dem oft unterbewerteten hier aber extrem druckvoll gebotenen „Espresso Love“, spielen sich Reis und Co. frei. Das Publikum ist jedenfalls schon nach Stück eins, dem feinen „Telegraph Road“ enthusiastisch.

1980 in Dortmund

Wohl auch, weil White und Co. sie auf eine Zeitreise mit exzellentem Sound mitnehmen – hinein in die 80er, damals als White noch den Vokuhila-Schnitt trug – heute ist das graue Haar hingegen – passenderweise zum Typ – lang. Ja, die Achtziger. Eine prallvolle, heiße Westfalenhalle, 1980. Die Band mit einem noch jungenhaften wie großartigen Mark Knopfler hat gerade „Making Movies“ veröffentlicht und begeistert 15 000 Leute, obwohl die zuvor auftretenden Roxy Music und Talking Heads die Latte verdammt hochgelegt haben. Welch‘ Substanz hat diese Band!

2018 im Göttinger Wald

2018: Auch im wunderschönen Ambiente des Göttinger Stadtwalds toben die gut 2000 Menschen. Musikalisch ist „Dire Straits Experience“ im 7-Mann-Gesamtpaket um Chris White nicht schlechter als die „Echten“, damals 1980.

Manches Stück kommt sogar pointierter, perfekter rüber, so „Tunnel of Love“ und schließlich das live noch genialere „Sultans of Swing“.

„Private Investigation“ und „On every Street“ sind Highlights – dank des Gitarrenspiel von Terence Reis und des ebenfalls starken Rhytmusgitarristen Tim Walters, der auch prima Soli einstreut.

„Brothers“ singen alle

Das legendäre „Brothers in Arms“ singen alle mit, Bevor „Sultans of Swing“ mit der abwechselnd sprechenden Gitarre und dem Sax ein Wahnsinns-Ende einleitet. Der Wald kocht, auch bei „Money for Nothing“. Begeisterte Rufe, glückliche Blicke und ein oft zu hörendes Wort „Geil!“. Das aber reicht nicht aus, dieses Konzert zu beschreiben: Wunderschön war die Zeitreise. Sie endet mit der Absage von Moderator Christof Huber. Leider.

Weiße Turnschuhe

Apropos: Noch etwas erinnert an die 80er, der Blick nach unten verrät es: Die weißen Turnschuh-Sneaker am Ende enger Jeans-Hosenbeine. Nur: Die geschmacklich fragwürdige Voll-Karottenform ist es glücklicherweise nicht. (tko)