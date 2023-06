Verkauf von Marihuana in Göttingen: Anklage fordert lange Haftstrafen für Drogenhandel

Landgericht Göttingen

Ein Prozess vor dem Landgericht Göttingen, bei dem es um Drogenhandel im größeren Stil in Göttingen geht, steht kurz vor der Urteilsverkündung.

Göttingen – Im Prozess um einen umfangreichen Drogenhandel in Göttingen hat die Staatsanwaltschaft für zwei Angeklagte auf mehrjährige Freiheitsstrafen plädiert.

Der 35-jährige Haupangeklagte solle wegen sechs Fällen von Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eine Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren erhalten, sagte Staatsanwältin Andrea Cornelius.

Landgericht Göttingen: Staatsanwaltschaft fordert mehrjährige Freiheitsstrafen für Angeklagte

Für einen 39-jährigen Mitangeklagten forderte sie eine Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren. Dieser habe gemeinsam mit dem 35-Jährigen eine Marihuana-Plantage in der Göttinger Bürgerstraße betrieben haben, damit habe er sich der Beihilfe zum Drogenhandel schuldig gemacht.

Bei beiden sei außerdem die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt anzuordnen. Ein weiterer 38 Jahre alter Angeklagter solle wegen Beihilfe zum Drogenhandel eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren erhalten, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt werden sollte.

Der 35-jährige Hauptangeklagte, der bereits mehrere Vorstrafen hat, sitzt seit seiner Festnahme im November 2022 in der Justizvollzugsanstalt Rosdorf in Untersuchungshaft. Die Staatsanwältin hielt ihm zugute, dass er ein „sehr umfassendes Geständnis“ abgelegt habe.

Prozess um Drogenhandel in Göttingen: Angeklagter spielte wichtige Rolle in der Szene

Dies sei zu seinen Gunsten zu werten. Allerdings sei auf der anderen Seite zu berücksichtigen, dass der 35-Jährige eine wichtige Rolle für den Drogenhandel in Göttingen gehabt habe. In der Szene habe man ihn als „hardest working man in the business“ bezeichnet. Er habe ein sehr gut organisiertes, weitsichtiges Geschäftsgebaren gezeigt und viel Geld und viele Drogen umgesetzt.

Konkret legt ihm die Staatsanwaltschaft unter anderem eine Beschaffungsfahrt nach Frankfurt zur Last. Anfang Mai vergangenen Jahres soll er dort zehn Kilo Marihuana zum Preis von 40.000 Euro erworben haben, um diese gewinnbringend zu verkaufen. Die Beschaffungsfahrt habe er gemeinsam mit dem 38 Jahre alten dritten Angeklagten unternommen, der dafür das Auto seiner Mutter genutzt habe.

Der Verteidiger des 35-Jährigen plädierte auf eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als viereinhalb Jahren sowie Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Der Anwalt des 39-Jährigen beantragte eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren sowie ebenfalls die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Der Anwalt des 38-Jährigen hielt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten für ausreichend. (Heidi Niemann)