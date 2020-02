Landgericht Göttingen verurteilt zwei Männer wegen einer Serie von Einbrüchen

Göttingen – Das Landgericht Göttingen hat zwei 30 und 49 Jahre alte Männer wegen einer Serie von Einbruchsdiebstählen zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt.

Der 30-Jährige erhielt wegen Diebstahls in zehn Fällen eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. Der 49-Jährige erhielt wegen mehrerer Diebstähle sowie der Beihilfe dazu eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Außerdem ordnete das Gericht seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt sowie die Einziehung des Wertes der erzielten Beute an. Der 30-Jährige hat demnach rund 3000 Euro zu zahlen, der 49-Jährige 2200 Euro. Hinzu kommen 800 Euro, für die sie gesamtschuldnerisch aufzukommen haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte für den 30-Jährigen eine Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren gefordert, die Verteidigung auf Bewährungsstrafen plädiert.

Laut Gericht ließ sich in einigen der 13 angeklagten Fälle nicht nachweisen, dass die Angeklagten diese Taten begangen hatten, so dass es hier einen Freispruch gab. Auch den Vorwurf des schweren Bandendiebstahls sah das Gericht als nicht erwiesen an.

Die Angeklagten hätten die Diebstähle begangen, um ihren Drogenkonsum zu finanzieren. Beide seien aufgrund ihrer Drogenabhängigkeit zur Tatzeit in ihrer Steuerungsfähigkeit eingeschränkt gewesen. Die Diebstahlsserie erstreckte sich über ein halbes Jahr von März bis Oktober 2018. Betroffen waren auch eine Kirchengemeinde in Grone, wo die Täter neben Bargeld auch ein Buch mit Martin Luthers Tischreden entwendeten, eine Weinhandlung in der Göttinger Innenstadt, mehrere Arztpraxen, ein Verein zur Unterstützung von Wohnungslosen, ein Imbiss und ein Bistro.

Neben Bargeld, Note-Books und Computern erbeuteten die Angeklagten auch medizintechnische Geräte, so ein Blutdruck- und Blutzuckermessgerät sowie und ein Sauerstoffbeatmungsgerät. Bei einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis ließen sie neben Bargeld und Computern auch Zahnbehandlungswerkzeuge im Wert von mehr als 20 000 Euro mitgehen.

Bei einem Einbruch in die Seminarräume eines Uni-Instituts wurden medientechnische Geräte im Wert von 6000 Euro entwendet. Bei einigen Einbrüchen sei ein erheblicher Sachschaden angerichtet worden, teilweise sei dieser höher als der Beutewert gewesen, so der Richter.

Die Kammer hielt den Angeklagten zugute, dass sie glaubhaft Reue gezeigt und „mit den Drogen gebrochen“ hätten. Der 30-Jährige habe nicht nur ein umfassendes Geständnis abgelegt, sondern auch Mittäter genannt und Taten eingeräumt, die ihm bis dahin noch nicht zugerechnet worden waren. Beide Angeklagte seien aber auch nicht unerheblich vorbestraft. Derr 49-Jährige habe bereits eine Freiheitsstrafe verbüßt und unter Bewährung neue Straftaten begangen. Während der 30-Jährige sich inzwischen „an den eigenen Haaren aus dem Drogensumpf gezogen“ habe, bestehe bei dem 49-Jährigen noch ein Hang, Drogen zu konsumieren, deshalb sei die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nötig. pid

