Landgericht verurteilt 24-Jährigen wegen bewaffneten Drogenhandels

Von: Heidi Niemann

Teilen

Wegen bewaffneten Drogenhandels bekam ein 24-Jähriger nun eine Bewährungsstrafe. © Michael Balk/dpa

Das Landgericht Göttingen hat am Montag den Angeklagten wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln sowie Besitzes von Betäubungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt.

Göttingen – Die Vollstreckung der Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Auslöser des Strafverfahrens war eine Durchsuchung der Polizei. Die Beamten hatten Anfang Februar 2022 in seiner damaligen Wohnung in Bovenden (Kreis Göttingen) in einem Schrank rund ein Kilo in Tüten abgepacktes Marihuana entdeckt. Außerdem hatte er in einem Fernsehschrank in seinem Wohnzimmer einen Teleskopschlagstock aufbewahrt.

Die ausgeurteilte Strafe lag in etwa in der Mitte zwischen den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft hatte eine zweijährige Bewährungsstrafe gefordert, die Verteidigung hatte auf eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten plädiert.

Marihuana im Koffer gefunden: Wollte die Drogen gewinnbringend verkaufen

Der Angeklagte hatte in dem Prozess die Anklagevorwürfe im Wesentlichen eingeräumt. Seinen Angaben zufolge hatte er den Koffer mit den Marihuana-Tüten auf dem Gartengrundstück eines Freundes in einer Scheune gefunden. Sie hätten den Koffer dann in seine Wohnung gebracht.

Nach Überzeugung des Gerichts hatte der 24-Jährige die Erwartung, die Tüten mit dem Marihuana gewinnbringend verkaufen zu können, um damit auch seinen eigenen Drogenkonsum zu finanzieren. Später habe er erkannt, dass das Marihuana von minderer Qualität gewesen sei, was dazu führte, dass seine Verkaufspläne „unkonkreter“ geworden seien. Er habe die Drogen aber nicht entsorgt, sondern weiter in seinem Wohnzimmer verwahrt.

Grenzwert des THC-Gehalts um das Achtfache überschritten

Dort habe auch ein Teleskopschlagstock zugriffsbereit in einer Schublade gelegen. Ein Gutachten des LKA hatte ergeben, dass das sichergestellte Marihuana einen THC-Gehalt von knapp 65 Gramm besaß. Damit werde der Grenzwert für die nicht geringe Menge um das 8-fache überschritten, sagte der Vorsitzende Richter David Küttler.

Das Gericht hielt dem Angeklagten zugute, dass dieser sich geständig zeigte und bislang keine Vorstrafen hat. Außerdem sei zu berücksichtigen, dass es sich um eine vergleichsweise weiche Droge gehandelt habe, die zudem noch von mäßiger Qualität gewesen sei. Da das Marihuana zudem nicht in den Verkehr gelangt sei, sei das Ganze als minder schwerer Fall einzustufen, sagte Küttler.

Gericht stellt positive Prognose

Nach Einschätzung der Kammer kann dem Angeklagten eine positive Prognose gestellt werden. Der 24-Jährige habe es aus eigener Kraft geschafft, weitgehend von den Drogen wegzukommen. Inzwischen sei er nicht nur seit eineinhalb Jahren „clean“, sondern gehe auch einer Arbeit nach und lebe insgesamt in stabileren Verhältnissen, sagte der Vorsitzende Richter.

Eine Unterbringung in einer Entzugsanstalt hielt die Kammer nicht für erforderlich, wohl aber einige unterstützende Maßnahmen, um einer weiterhin bestehenden Rückfallgefahr entgegenzuwirken.

Das Gericht setzte eine Bewährungszeit von drei Jahren fest, in dieser Zeit ist der Angeklagte einem Bewährungshelfer unterstellt.

Psychotherapie gegen Drogenproblematik

Als Bewährungsauflage muss er 500 Euro an das Göttinger Hilfsprojekt „Flügelschlag“ für neurologisch kranke Kinder zahlen. Außerdem bekam er unter anderem die Weisung, sich einer ambulanten Psychotherapie zu unterziehen, um seine Drogenproblematik „von Grund auf auszuräumen“, wie der Richter sagte.

Sowohl der Vertreter der Staatsanwaltschaft als auch der Angeklagte und sein Verteidiger erklärten nach der Urteilsverkündung, dass sie keine Rechtsmittel einlegen werden. Damit ist das Urteil rechtskräftig. (Heidi Niemann)

Lesen sie auch: Erst vor einer Woche gab es eine Razzia in der Göttinger Innenstadt, bei der Drogen und Waffen gefunden wurden.