Landkreis Göttingen will heute entlaufene Rinder einfangen lassen

Von: Bernd Schlegel

Ein Galloway-Rind: Solche Tiere sind im Bereich Gleichen ausgebüxt und sollen eingefangen werden. (Symbolbild) © Peter Schreiber

Drei Bereiche südöstlich von Göttingen sind heute Sperrgebiete. Der Landkreis will in der Gemeinde Gleichen entlaufene Rinder einfangen lassen.

Gleichen - Die drei Bereiche in der Gemeinde Gleichen, in denen entlaufene Galloway-Rinder vermutet werden liegen südöstlich von Göttingen.

Die Tiere sind vor einigen Wochen ausgebüxt. Nun sollen die Rinder eingefangen werden.

Aktion mit Blick auf den Tierschutz

„Auf dem Gebiet der Gemeinde Gleichen sind mehrere Rinderherden entlaufen. Ein Teil der Tiere soll aus Gründen des Tierschutzes vom Veterinäramt für Landkreis und Stadt Göttingen beschlagnahmt werden“, heißt es von der Kreisverwaltung.

Aus diesem Grund habe die Kreisverwaltung kurzfristig eine Fangaktion für den heutigen Sonnabend, 12. August, angesetzt.

Zahlreiche Unterstützer des Einsatzes

„Unterstützt wird der Einsatz, für den ein professionelles Cattle Drive Team engagiert worden ist, durch die Gemeinde Gleichen und deren Freiwilliger Feuerwehr, die Polizei, Jäger aus dem Landkreis Göttingen sowie von verschiedenen Landwirten“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Gebiete, in denen sich die Rinder aufhalten, werden zu diesem Zwecke abgesperrt, um die scheuen Tiere nicht zu verschrecken, damit die Fangversuche in aller Ruhe unternommen werden und gelingen können, heißt es von der Kreisverwaltung.

Bereiche dürfen nicht betreten werden

Weiterhin soll so einer Gefährdung von Menschen und Tier vorgebeugt werden. Die gekennzeichneten Gebiete dürfen aus diesem Grund nicht betreten werden.

Der erste Sperrbereich liegt im Gartetal zwischen dem Klostergut Reinshof und Niedernjesa wird im Westen durch die Bundesstraße 27 begrenzt. Im Osten bilden die Diemardener Warte, Diemarden und Reinhausen die Begrenzung.

Der zweite Sperrbereich ist bei Ischenrode zu finden und wird im Westen durch die Landesstraße 567 begrenzt. Im Osten geht der Bereich bis zum Gewässer Heinebrink.

Ein dritter Sperrbereich liegt zwischen Beienrode im Norden und Weißenborn im Süden.

Dir drei Bereiche ergeben eine riesige Fläche. Zusammengenommen entsprechen sie mehr als 1800 Fußballfelder, die am heutigen Samstag zum Sperrgebiet werden.

Am späten Nachmittag will die Kreisverwaltung in der Gemeinde über die Ergebnisse der Aktion informieren. Die Verantwortlichen hoffen, dass die Rinder bis dahin eingefangen sind. (Bernd Schlegel)