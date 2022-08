Landtagswahl: 25 Direkt-Kandidaten treten in Stadt und Landkreis Göttingen an

Von: Bernd Schlegel

Spannung verspricht die Landtagswahl in Niedersachsen am 09.10.2022. In Stadt und Landkreis Göttingen bewerben sich 25 Kandidaten um vier Direktmandate.

Göttingen – In Stadt und Landkreis Göttingen gehen in den vier Landtagswahlkreisen insgesamt 25 Direktkandidaten bei der Landtagswahl am Sonntag, 9. Oktober, ins Rennen.

Hier die Übersicht über die vier Wahlkreise mit allen Direktkandidaten:

Wahlkreis 15 Göttingen/Münden: Gerd Hans Hujahn (SPD), Ludwig Johann Theuvsen (CDU), Michael Lühmann (Grüne), Iwan Krivov (FDP), Lisa Zumbrock (Die Linke) und Stephan Stange (Die Basis);

Gerd Hans Hujahn (SPD), Ludwig Johann Theuvsen (CDU), Michael Lühmann (Grüne), Iwan Krivov (FDP), Lisa Zumbrock (Die Linke) und Stephan Stange (Die Basis); Wahlkreis 16 Stadt Göttingen: Karola Margraf (SPD), Carina Hermann (CDU), Marie-Christine Kollenrott (Grüne), Patrick Thegeder (FDP), Thomas Goes (Die Linke), Marcel Orth (Die Partei) und Till Hampe (Volt);

Karola Margraf (SPD), Carina Hermann (CDU), Marie-Christine Kollenrott (Grüne), Patrick Thegeder (FDP), Thomas Goes (Die Linke), Marcel Orth (Die Partei) und Till Hampe (Volt); Wahlkreis 12 Göttingen/Harz: Alexander Saade (SPD), Stefan Henkel (CDU), Almut Mackensen (Grüne), Ali Abo Hamoud (FDP), Stephan Georg Froböse (AfD), Jannik Föhrke (Die Linke) und Gabriele Winkel alias Margaretha Main (Die Basis);

Alexander Saade (SPD), Stefan Henkel (CDU), Almut Mackensen (Grüne), Ali Abo Hamoud (FDP), Stephan Georg Froböse (AfD), Jannik Föhrke (Die Linke) und Gabriele Winkel alias Margaretha Main (Die Basis); Wahlkreis 14 Duderstadt: Bärbel Diebel-Geries (SPD), Christian Frölich (CDU), Luisa Pippa Schneider (Grüne), Dr. Patrick Jung (FDP) und Sylke Kerstin Jarosch (Die Linke);

Alle Kandidaten wurden während der Sitzung der jeweilen Kreisausschüsse nominiert. Für die Wahl werden insbesondere in der Stadt Göttingen noch weitere Helfer benötigt, wie die Verwaltung berichtet. Interessierte können sich per E-Mail unter wahlhelfereinsatz@goettingen@hna.de melden. (Bernd Schlegel)