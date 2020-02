Landwirte kaufen die Regale leer: Protestaktion von Milchbauern im Göttinger Kaufpark

Statt die Preise zu erhöhen, nehmen Supermärkte wie Real und Metro die Produkte lieber aus dem Sortiment.

Göttingen – Die Landwirte in Südniedersachsen sind sauer: Die größte deutsche Genossenschaftsmolkerei DMK fordert von der Retail Trade Group (RTG), zu der Real und Metro gehören, höhere Preise auf Produkte der Marke Milram. Doch die Handelspartner werden sich nicht einig, die Produkte offenbar ausgelistet. Die Bauern protestieren in einer Aktion des Bündnisses „Land schafft Verbindung“ und kaufen bundesweit die Milram-Produkte aus den Regalen der beteiligten Einzelhändler – auch in Göttingen.

Göttinger Milchbauern: Etwa 1000 Milram-Produkte gekauft

„Wenn wir mehr machen sollen in Richtung Tierwohl und Umweltschutz – was wir wollen – dann müssen wir auch entsprechend dafür bezahlt werden“, erklärt Achim Hübner vom Göttinger Kreisbauernverband. Er und andere Landwirte aus dem Landkreis kauften am Donnerstagabend und Freitagvormittag nach eigenen Angaben etwa 1000 Milram-Produkte aus dem Real-Markt im Göttinger Kaufpark.

+ Aus Protest Regale leergekauft: Etwa 1000 Milram Produkte kauften Landwirte aus Südniedersachsen im Real-Markt im Göttinger Kaufpark. © Landvolk Göttingen/nh

Die Bauern stört es, dass ihnen noch vor wenigen Tagen, beim Lebensmittelgipfel mit Bundesregierung und Handel im Kanzleramt am 3. Februar, Versprechungen gemacht worden seien, erklärt Hübner. Es habe eine „freundliche Willensbekundung“ vom Handel gegeben, den Landwirten künftig mehr für ihre Produkte zu bezahlen. „Wie kann es angehen, dass die Landwirtschaft nur drei Tage später solche Angriffe beobachten muss?“, fragen die im Landvolk Göttingen organisierten Bauern in einer Pressemitteilung.

Real will Milram-Produkte aus dem Sortiment nehmen

Dass Einzelhandelsketten wie Real Milram-Produkte aus dem Sortiment nehmen, weil sie die hohen Preise nicht an die Kunden weitergeben wollen, erzürnt viele Landwirte. Sie seien in der Pflicht, mehr für Tierwohl, Umwelt- und Klimaschutz zu tun, aber mit den aktuellen Preisen, die an die Milchbauern gezahlt würden, sei das nicht möglich.

Deshalb fordern die Landwirte eine „Preispolitik, die ein wirtschaftliches Überleben bei steigenden Anforderungen“ ermögliche. Von der Molkerei wünschen sie sich, dass die Preiserhöhungen „1:1 an die Bauern weitergegeben werden.“

Produkte werden für wohltätigen Zweck gespendet

Die Aktion sei ein Bild dafür, wie es sei, wenn bestimmte Produkte mal nicht verfügbar seien, erklärt Achim Hübner vom Kreisbauernverband. Die gekauften Produkte spendeten die Landwirte übrigens für wohltätige Zwecke.