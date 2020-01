Landwirte stellten sich Fragen von Interessierten - Aktion vor dem Alten Rathaus

Landvolk-Kreisverband Göttingen

Aktion vor dem Alten Rathaus in Göttingen: Dort kamen die Landwirte am vergangenen Wochenende mit der Bevölkerung ins Gespräch.

Fragen von Interessierten stellten sich am Wochenende etwa 50 Landwirte vor dem Alten Rathaus in Göttingen. Die Bauern wollten so mit der Bevölkerung über ihre Anliegen ins Gespräch kommen.