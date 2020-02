Lange Nacht der offenen Gotteshäuser - Abendliche Tour am Mittwoch

Gotteshäuser der drei sogenannten Abrahamsreligionen können bei einer abendlichen Rundfahrt am Mittwoch ab 19.30 Uhr in Göttingen besucht und besichtigt werden.

Göttingen – Die Tour führt von der muslimischen Ditib-Moschee über die jüdische Synagoge und die katholische Kirche St. Michael zur evangelischen Innenstadtkirche St. Johannis, wie die mit veranstaltende Evangelische Studierendengemeinde (ESG) mitteilte. Treffpunkt ist um 19 Uhr vor der Ditib-Moschee am Königsberg oder Stadthalle.

„Überall erwartet uns eine kulturelle oder kulinarische Überraschung, überall sind wir an diesem Abend willkommen“, hieß es. Die Tour steht unter dem Motto „Lange Nacht der offenen Gotteshäuser“. Mehr Informationen gibt es unter esg-goettingen.de. Um Anmeldung per E-Mail an esg@esg-goettingen.de wird gebeten.