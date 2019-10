Lange Warteliste vor Semester-Start: Göttinger Studenten in Wohnungsnot

Die Zahl der Bewerbungen und die Warteliste beim Göttinger Studentenwerk spiegelt diese Not wider: 4367 Bewerbungen sind ab Beginn des Jahres und bis zum 9. September dort eingegangen. Mit Einzugswunsch zum Wintersemester 2019/20 standen 1853 Bewerber und Bewerberinnen auf der Warteliste. „Leider sind noch immer 2345 Bewerbungen offen“, bedauert der geschäftsführende Vorstand des Studentenwerks, Jörg Magull. „818 Mietverträge konnten zum 1. September und 1. Oktober geschlossen werden.“

Dem Studentenwerk aber sind Grenzen gesetzt: Wohnheim-Kapazitäten sind beschränkt – die Nachfrage bei einer seit Jahren sehr hohen Zahl von Studierenden in Göttingen ist stark. Im Sommersemester waren 32 686 Studierende an der Universität gemeldet. Die genaue Studierendenzahl im Wintersemester 2019/20 wird erst im November vorliegen. Erwartet werden mehr als 5000 Neueinschreibungen, gut 4000 davon werden Erstsemester sein.

+ Jörg Magull, Geschäftsführer Studentenwerk © privat/nh

Das Studentenwerk kann den Bedarf an Wohnplätzen also nur zum Teil und mit Verzögerung decken, das zeigt auch der Blick auf die Warteliste-Historie: Die Zahl der Wartenden liegt seit 2015 zwischen 1850 und 2222. Und: Die Situation wird wohl auch angespannt bleiben. So liegen bereits 492 Bewerbungen für spätere Einzugstermine in 2020 und 2021 vor. Nach dem Wohnheim-Neubau Lutterterrasse mit 264 Appartements sind zunächst keine weiteren Neubauten geplant. Das Land fördert mit dem Wohnraumförderugnsprogramm nur Neubauten von Einzelappartements. Die Studentenwerke und Studierenden – in Niedersachsen warten auf mehr Geld für die Sanierungen von Studentenwohnheimen, was sie gefordert haben. In Göttingen gab es wegen der Studentenwerksbeitragserhöhungen 2018 Proteste, die sich auch an das Land richteten.