Lastwagen-Kontrolle bei Göttingen: Keine Kühlung, fehlende Sicherheit

Sieben Lastwagen wurden Mitte der vergangenen Woche an der Autobahn 7 bei Göttingen kontrolliert: Bei allen gab es nach Angaben der Polizei zum Teil erhebliche Beanstandungen.

Die Verstöße reichten vom Sicherheitsgurt, der nicht angelegt war, über fehlende Ladungssicherung bis hin zu illegalem Aufenthalt beziehungsweise illegaler Beschäftigung in Deutschland. Neben Verstößen gegen das Lebensmittelrecht (fehlende Kühlung) wurden auch Probleme mit dem Gefahrgutrecht festgestellt. Zudem mussten mehrfach Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten geahndet werden.

Verstöße gegen das Gefahrgutrecht

In einem Fall beförderte ein 54-jähriger Fahrer einer Firma aus Thüringen Gefahrgut für eine Baustelle im Bereich Göttingen. Allerdings waren die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert und gekennzeichnet. Auch wurden arbeitsschutzrechtliche Vorschriften, wie zum Beispiel die Belüftung zum Schutz vor gefährlichen Gasen, nicht beachtet. Die vorgeschriebene Belüftung war nämlich durch eine Abdeckung unwirksam gemacht worden. Dem Fahrer wurde deshalb die Weiterfahrt untersagt. Die Ladung des Wagens musste vor Ort nachgesichert und gekennzeichnet werden.

Ladung wurde versiegelt

In einem anderen Fall beförderte ein 25-jähriger Mann aus Nordhessen Backwaren für eine dort ansässige Firma. Die Produkte waren teilweise aus kühlpflichtigen Zutaten hergestellt, wurden jedoch ohne jegliche Kühlung in einem Sprinter transportiert. Weiterhin war die gesamte Ladung in keinster Weise gesichert. Zudem wurden die hygienischen Vorschriften nicht eingehalten. Die Ladung wurde deshalb versiegelt. Die Beamten schickten das Fahrzeug zur Überprüfung nach Kassel zurück.

Fahrer musste Deutschland verlassen

Bei einem 28-jährigen Fahrer aus Weißrussland, der mit einem Klein-Lastwagen unterwegs war, fehlte die Transporterlaubnis. Außerdem gab es Probleme mit der Ladungssicherung. Zudem hatte der 28-Jährige nur eine Arbeitsgenehmigung für Polen. Er musste deshalb Deutschland umgehend verlassen und eine hohe dreistellige Summe als Sicherheitsleistung hinterlegen. Gegen den Transportunternehmer wurde zudem ein Strafverfahren eingeleitet.