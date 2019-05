Spinale Muskelatrophie: Mit Screening das Leiden früh erkennen

Wenn die Muskelkrankheit Spinale Muskelatrophie frühzeitig erkannt wird, kann sie erfolgversprechend behandelt werden. Das wurde auf einem Kongress in Göttingen unterstrichen.

Die Früherkennung auf lebensbedrohliche Muskelerkrankung Spinale Muskelatrophie (SMA) sollten als Kassenleistung ins Neugeborenen-Screening aufgenommen werden.

Das unterstrichen der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke (DGM), Dr. Stefan Perschke (Osnabrück), Prof. Dr. Ekkehard Wilichowski (Göttingen) und Prof. Dr. Reinhard Dengler (Hannover) in einer gemeinsamen Pressekonferenz im Tagungszentrum Alte Mensa.

Dort hatten sich rund 380 Experten zum 24. Kongress des Medizinisch-Wissenschaftlichen Beirats der DGM getroffen. Wilichowksi: „Wir haben unglaubliche Fortschritte gemacht.“

Göttingen ist eines von 26 Zentren für neuromuskuläre Erkrankungen

Göttingen gehört zu einem der 26 Zentren für neuromuskuläre Muskelerkrankungen in Deutschland, von denen es rund 800 an der Zahl gibt. Die Interessen der Menschen, die von dieser Krankheit betroffen sind, werden von der rund 8500 Mitglieder starken DGM wahrgenommen.

Im Kongress ging es unter anderen um neue molekulare Therapien, aktuelle Forschungen und die neuesten bildgebenden Verfahren. Ein Höhepunkt des dreitägigen Kongresses war die feierliche Verleihung von Forschungspreisen, mit denen Wissenschaftler für ihre grundlegenden und herausragenden Arbeiten ausgezeichnet wurden, darunter welche aus Göttingen.

So ging der Myositis Nachwuchspreis an Dr. Per-Pole Carstens für seine Erforschungen von entzündlichen Muskelerkrankungen. Prof. Dr. Anna-Kathrin Hell erhielt den dritten Rang beim renommierten Felix-Jerusalem-Preis. Prof. Dr. Reinhard Dengler macht deutlich: „Ein wichtiges Ziel es, die Forschung zu fördern und zu honorieren, was an guten Leistungen erbracht wurde.