Lebensrettendes Gerät fehlt am Bahnhof in Göttingen

Von: Bernd Schlegel

Ein Defibrillator kann Leben retten: Am Bahnhof Göttingen ist ein solches Gerät nicht zu finden. © Peter Kneffel/dpa

Ein lebensrettendes Gerät fehlt am Bahnhof in Göttingen. Das wurde bei einem medizinischen Notfall in der vergangenen Woche deutlich.

Göttingen – Einen medizinischen Notfall musste in der vergangenen Woche Ärztin Martina Sander im Göttinger Bahnhof behandeln. Allerdings fehlte mit einem Defibrillator dafür ein wichtiges medizinisches Gerät vor Ort.

Ein Mann hatte einen Schwächeanfall erlitten und war in der Bahnhofshalle zusammengebrochen. „Ich stand schon auf dem Bahnsteig und wollte in meinen Zug einsteigen“, erinnert sich die Oberärztin des Agaplesion Krankenhauses in Göttingen, die nach Kassel pendelt.

Ärztin eilte zum Patienten

Nach einer Durchsage eilte die 59-Jährige zum Patienten. Ein anderer Arzt war ebenfalls vor Ort, um mit ihr gemeinsam die Notfallversorgung des Mannes zu übernehmen. Die Rettungsdienste waren zuvor bereits verständigt worden. „Wir wollten helfen, aber es stand uns nicht das notwendige Material zur Verfügung“, berichtet die Gynäkologin.

So waren in dem Erste-Hilfe-Koffer weder notwendige Nadeln für intravenöse Zugänge noch Infusionen vorhanden.

Martina Sander (59), Oberärztin am Agaplesion Krankenhaus in Göttingen © Bernd Schlegel

Außerdem gab es keinen Defibrillator zur Wiederbelegung. „Von Mitarbeitern der Bahn habe ich erfahren, dass bis zur Renovierung der Bahnhofstoiletten einmal ein solches Gerät zur Verfügung stand“, sagt Sander. Es war aber wegen der Arbeiten an der Toilettenanlage abgebaut worden, hörte die Ärztin.

Wichtiges Gerät

Bei der Behandlung des Patienten, der inzwischen in einem Göttinger Krankenhaus liegt, stellte sich heraus, dass er vor einiger Zeit einen Herzinfarkt hatte. „Deshalb wäre ein Defibrillator ganz wichtig gewesen, um Schlimmeres zu verhindern.“ Sander wundert sich, dass im Bahnhof Göttingen ein solches Gerät nicht zur Verfügung steht. „Selbst in vielen Supermärkten ist ein Defibrillator inzwischen Standard.“

Immer mehr Menschen sind mit der Bahn unterwegs. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Notfall kommt, einfach höher.

Und: Selbst in Erste-Hilfe-Ausbildungen für Laien wird die Bedienung des Notfall-Gerätes trainiert. Glücklicherweise war innerhalb von wenigen Minuten eine Notärztin aus Göttingen mit kompletter Ausstattung vor Ort. „Gemeinsam konnten wir dann fachgerecht helfen, legten einen Zugang für die Infusion, machten eine Ultraschalluntersuchung und legten das EKG an.“

Das sagt die Deutsche Bahn zu dem Fall

Die Deutsche Bahn sagte auf Anfrage dieser Zeitung, dass die Ausstattung mit einem Defibrillator aktuell nicht vorgesehen sei, da die „Auflagen der Medizinproduktebetreiberverordnung für die DB derzeit nicht realisierbar“ sind. „Laut dieser Verordnung ist der Aufsteller des Medizinprodukts für die vorgegebenen Inspektions-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten zuständig“, so eine Sprecherin weiter.

Deshalb prüfe man für Göttingen eine Kooperation mit Partnern, die die Betreiberrolle übernehmen. „Nur so kann der Schutz vor unberechtigter Nutzung sichergestellt werden“, heißt es. Das Unternehmen prüft den Einsatz der Defibrillatoren in ausgewählten Fernverkehrszügen.

Ärztin Sander hat den Vorfall auch ihren Kollegen im Krankenhaus geschildert. „Die waren richtig entsetzt, und konnten es kaum glauben.“ Sander hofft nun, dass sich beim Thema medizinische Erstversorgung an Bahnhöfen etwas tut. Sander: „Immer mehr Menschen sind mit der Bahn unterwegs. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Notfall kommt, einfach höher.“ (Bernd Schlegel)

Kommentar: Die Deutsche Bahn spart genau am falschen Ende Zum Thema fehlender Defibrillator meint HNA-Redakteur Bernd Schlegel: Die Vorstellung ist bedrückend: Ein Mann erleidet einen Schwächeanfall am Bahnhof, Ärzte auf dem Weg in den Feierabend sind sofort zur Stelle, aber es fehlt an einem Defibrillator zur Herzwiederbelebung und Ausstattung, zum Beispiel für eine Infusion. Aber das ist die Realität am Bahnhof Göttingen im Jahr 2023.

Tausende Besucher gehen dort, einem zentralen Haltepunkt für Schnell- und Nahverkehrszüge, täglich ein und aus. Und in Zukunft sollen es mit Blick auf die Verkehrswende noch viel mehr werden. Und Defibrillatoren und Ausstattung für Ärzte, die in Flugzeugen übrigens zum Standard gehören, fehlen ganz einfach.

Da drängt sich ernsthaft der Verdacht auf, dass die Deutsche Bahn bei dem Thema einmal mehr an der völlig falschen Stelle spart. In diesem Fall hilft nur eine klare Regelung. An bedeutenden öffentlichen Orten muss ein Defibrillator einfach Pflicht sein. Denn: Ein gesundheitlicher Notfall kann jeden treffen, ob als Besucher oder als Reisender auf dem Bahnhof und in den Zügen.

Die Investitionen für Defibrillatoren sind überschaubar. Selbst Supermärkte, Unternehmen und sogar Vereine leisten sich inzwischen diese notwendigen Geräte. (bsc)