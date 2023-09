Lebensretter auf vier Pfoten: Erster Einsatz für Göttinger Rettungshundestaffel

Von: Kerim Eskalen

Der kleine Star der ARV-Rettungshundestaffel: Die sechs Jahre alte Rettungshündin Keyla mit Einsatzleiter und Gründer Udo Wichmann. © Kerim Eskalen

Rettungshunde suchen vermisste Personen in Wäldern, unter Trümmern oder in Hochwassergebieten. Auch in Göttingen gibt es eine solche Hundestaffel.

Göttingen/Bovenden – Jeder kennt vermutlich die Szenen, wenn Vermisste von der Polizei im Wald gesucht werden. Leute mit Hunden laufen gemeinsam und durchkämmen das Gelände nach Personen. Was jedoch die wenigsten wissen: die Rettungshunde und ihre Halter arbeiten alle ehrenamtlich. Und: Auch Göttingen verfügt bereits über eine solche Rettungshundestaffel.

„Trail“, ruft Udo Wichmann und Rettungshündin Keyla schnuppert sich gekonnt Pfote für Pfote vorwärts. Seit dem 2. August ist die sechsjährige Hündin zertifizierte Rettungshündin und damit befugt, offiziell vermisste Personen zu suchen. Sie ist damit der erste Hund der ARV-Rettungshundestaffel Göttingen, der die Zertifizierung erhalten hat. weitere sollen folgen.

ARV-Rettungshundestaffel Göttingen: Hündin Keylas erster Einsatz endete erfolgreich

Keine drei Wochen später kam es am 22. August auch schon zum ersten Einsatz für die Polizei Göttingen. Hündin Keyla meisterte diesen mit Bravour. Direkt im ersten Anlauf fand sie die vermisste Person lebend. „Das war wirklich ein klasse Einstand“, freut sich ihr Besitzer und Vereinsgründer Udo Wichmann.

Noch ganz neu dabei: Der zwei Jahre alte Dalmatiner Malo mit Halter und ARV-Mitglied Sven Förster. © Kerim Eskalen

Die Chance, jemanden zu finden, läge nämlich bei gerade einmal zehn Prozent. In diesem Fall war das relativ unkompliziert, schildert Wichmann weiter. Viele Infos, die die Polizei ihnen geben wollte, brauchten sie nicht: Der Fokus habe nur auf dem Hund gelegen. Doch hinter dem Projekt stecken harte Arbeit und auch viele Rückschlage.

Zurück zum Anfang: 2019 gründete Udo Wichmann die ARV-Rettungshundestaffel Göttingen. Sein Ziel war klar: anderen Menschen in Not zu helfen. Und das wohlwissend, dass er 24/7 für die Polizei auf Abruf stehen und kein Geld dafür bekommen würde: „Wir machen das alles ehrenamtlich“, sagt Wichmann, der hauptberuflich eigentlich Fahrlehrer ist.

Rettungshundestaffel Göttingen gründete sich 2019 - aber dann kam die Corona-Pandemie

Dabei sind die Anforderungen für Hunde alles andere als einfach: „Das Wichtigste ist, dass der Hund nicht zu alt ist“, sagt er. Denn die Ausbildung zum Rettungshund dauert mindestens zwei Jahre.

„So etwas braucht seine Zeit. Der Hund sollte daher nicht älter als vier sein“, erklärt er. Dazu kämen noch mehrere Seminare, die man in der Freizeit absolvieren müsse. Für die Mitglieder der Rettungshundestaffel findet all das neben ihrem normalen Berufsalltag statt.

Leider habe das Projekt in der Corona-Pandemie einige Rückschläge erlitten. Die Trainingszeiten waren teilweise durch die Pandemie sehr unregelmäßig, weswegen auch lediglich Wichmanns Hündin Keyla bisher die Zertifizierung erhalten habe. Doch das werde sich ändern.

„Wir sind optimistisch, dass wir bald mehrere Rettungshunde haben“, sagt Wichmann. Fünf weitere seien aktuell in der Ausbildung. Er schätze, dass nächstes Jahr im Sommer zwei weitere Hunde ihr Zertifikat als Rettungshund bekommen.

Bis es aber so weit ist, steht den Hunden und ihren Haltern noch viel Arbeit bevor: „Wir trainieren zwei Mal pro Woche mit zwei bis vier Stunden Training“, erklärt Wichmann. Dabei müsse man den Hunden unterschiedliche Aufgaben geben und hin und wieder auch etwas, woran sie Spaß hätten. „Das Wichtigste ist aber, dass der Hund Bock hat“, sagt er und lacht.

Im nächsten Sommer sollen weitere Vierbeiner die Prüfung zum Rettungshund bestehen

Bisher hat die Hundestaffel sechs Teams. Im Einsatz ist man aber immer zu zweit, erklärt Sven Förster. „Wir sind auch ausgebildete Sanitätshelfer. So können wir im Ernstfall der Person helfen, bis der Rettungswagen kommt.“

Für Interessierte habe der Verein immer ein offenes Ohr – man müsse aber bestimmte Voraussetzungen erfüllen: „Wir sind eine harmonische Truppe“, sagt Wichmann. „Wer Interesse hat, muss ins Team passen. Wir müssen uns blind vertrauen können.“

Wie oft der Verein eingesetzt werde, hänge von der Polizei ab. Zuständig ist die Rettungshundestaffel für den gesamten Landkreis Göttingen: „Die Polizei entscheidet aber, ob sie uns braucht“, sagt Wichmann. „Durch unseren Erfolg beim ersten Mal werden wir aber ernst genommen.“ (Kerim Eskalen)

Hier kommen Rettungshunde zum Einsatz Man unterscheidet bei Rettungshunden zwischen drei Arten von Suchhunden: Mantrailer, Trümmerhunde und Flächensuchhunde. Die Mantrailer sind Suchhunde, die sich an Geruchsproben von Vermissten orientieren. Sie nehmen die Spur z.B. durch Schnüffeln an einem T-Shirt der vermissten Person auf. Trümmerhunde und Flächensuchhunde durchsuchen schnell und sicher unübersichtliche Gebiete, um lebende, vermisste Personen zu finden und durch Bellen auf sie aufmerksam zu machen. Rettungshunde werden eingesetzt, wenn vermisste Personen schnell gefunden werden müssen. Dabei liegen häufig drohende gesundheitliche Gefahren wie z.B. Unterkühlung oder fehlende Medikamente der Vermissten vor.

Weitere Gründe für einen Einsatz sind: verirrte Kinder im Wald, ein Verschwinden von suizidgefährdeten oder dementiell erkrankten Personen. Aber auch bei Katastrophen wie Zugunfällen oder Hochwasser werden Rettungshunde angefordert.(mzi)