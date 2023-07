Leckagen verzögern Neustart im Freibad Brauweg in Göttingen

Von: Bernd Schlegel

Das Göttinger Freibad Brauweg aus der Luft: Das Wasser ist wegen der Sanierungsarbeiten abgelassen. Jetzt sind Leckagen an Wasserleitungen und Risse in Becken aufgetreten. Die Folge: Der Neustart muss auf Ende September verschoben werden. © Stefan Rampfel

Mit so vielen Problemen hatten die Verantwortlichen der Göttinger Sport und Freizeit GmbH bei der Sanierung des Freibades Brauweg nicht gerechnet. Die Wiedereröffnung verzögert sich.

Göttingen – Das Freibad Brauweg in Göttingen sollte nach der Sanierung Mitte August wieder eröffnet werden. Doch Leckagen in Wasserleitungen und Risse in Becken sorgen für erhebliche Mehrarbeiten. Jetzt soll der Neustart am Samstag, 30. September, erfolgen.

Die Verantwortlichen der Göttinger Sport und Freizeit GmbH (GöSF) waren davon ausgegangen, dass es zu keinen größeren Problemen kommt. Untersuchungen vor einiger Zeit hatten ergeben, dass die Leitungen dicht sind, berichtete Alexander Hirt, Prokurist des Städtischen Tochterunternehmens.

Kein Wasser wegen Bauarbeiten in den Becken

Doch das Schwimmbad wurde 1927 in unmittelbarer Nähe zur Leine in einem sogenannten Schwemmgebiet eröffnet. Weil durch die Bauarbeiten mehrere Monate kein Wasser in den Becken war, könnten sich diese leicht bewegt, was jetzt zu den Problemen führt.

Unerwartete Mehrarbeiten: Damit muss sich GöSF-Prokurist Alexander Hirt im Freibad Brauweg auseinandersetzen. © Bernd Schlegel

Hier der Stand in den einzelnen Bereichen des Freibades:

Schwimmerbecken: Dort wurde Ende Juni eine große Leckage bei einer Druckprobe gefunden, die nur grob örtlich eingegrenzt werden konnte. Zwei Spezialfirmen arbeiten mit Hochdruck an der Eingrenzung des Problems. Je nach notwendigen Arbeiten kann dann entschieden werden, ob der bereits fertiggestellte Beckenkopf aus Edelstahl zurückgebaut werden muss. Erst anschließend kann die Sanierung vollendet werden. In dem 50-Meter-Becken werden zukünftig sechs Bahnen, auch für Wettkämpfe, zur Verfügung stehen.

Sprungbecken: Das Unwetter am 22. und 23. Juni hat dafür gesorgt, dass Grundwasser über die Seiten der Sprunggrube in das Becken eintritt. Sollte eine Trockenlegung notwendig werden, so verzögern sich die weiteren Arbeiten.

Nichtschwimmerbecken mit Rutsche: Die Lage einer Badewasserleitung wich stark von den ursprünglichen Plänen ab. Deshalb muss eine geplante kleine Rutsche an einer anderen Stelle gebaut werden. Außerdem wurden weitere Leckagen gefunden, die nun von Spezialfirmen eingegrenzt werden. Abhängig davon müssen die weiteren Sanierungsarbeiten noch festgelegt werden.

Die Kosten: Für die Sanierung des Freibades sind 6,9 Millionen Euro veranschlagt. Derzeit geht die GöSF davon aus, dass es bei diesem Kostenrahmen bleibt. Das Unternehmen hatte die Aufträge zu einem frühen Zeitpunkt vergeben und dadurch vergleichsweise günstige Preise bei den Baufirmen erzielt. 500.000 Euro flossen in diesem Jahr bereits in das Foyer des Schwimmbadgebäudes. Im kommenden Jahr werden für den Umbau der Umkleiden weitere 500.000 Euro investiert.

Zeitplan und Eröffnung: Wegen der Vielzahl an zusätzlichen Arbeiten kann nun der alte Zeitplan nicht mehr eingehalten werden. Deshalb ist die Eröffnung jetzt für Samstag, 30. September, vorgesehen. Anschließend soll das Freibad bis Ende Oktober geöffnet sein. Dazu will es die GöSF auch beheizen. Mit dieser einmonatigen Phase soll gewährleistet werden, dass der Betrieb im kommenden Jahr reibungslos läuft.

Leckagen der Wasserleitungen: Deshalb musste beispielsweise der Boden im Schwimmerbecken des Freibades aufgebrochen werden. © Bernd Schlegel

Da das Freibad Brauweg weiterhin geschlossen ist, stehen als Alternativen für Badefans das Naturerlebnisbad in Grone sowie das Parkbad in Weende zur Verfügung. Der Einzel- Eintrittspreis liegt bei beiden Bädern unverändert bei 3,50 Euro für Erwachsene und bei 2,20 Euro für Kinder. Weitere Informationen gibt es hier. (Bernd Schlegel)