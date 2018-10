Lesung in Göttingen: Entdeckungsreise durch Georgien

Göttingen. Über die Berge Tuschetiens und mit dem Jeep bis nach Kachetien. Vorbei am Stalin-Museum in Gori bis hin nach Adscharien. Die georgischen Autoren Archil Kikodze und Irma Tawelidse sowie die beiden deutschen Autoren Ulla Lenze und Volker Schmidt nehmen ihre Zuhörer im Literarischen Zentrum mit auf eine Reise durch Georgien.

Zur Halbzeit des 27. Göttinger Literaturherbstes, stellten die Autoren ihr Buch „Georgien. Eine literarische Reise“ vor, dass sie gemeinsam mit acht weiteren Autoren geschrieben haben. Es besteht aus Reiseberichten und Erlebnissen der Autoren. Moderiert wird die literarische Reise von Zaal Andronikashvili, der den Autoren zu den jeweiligen Texten Fragen stellt und die Antworten der beiden Georgischen Autoren dem Publikum ins deutsche übersetzt.

Das Projekt wurde vom Goethe-Institut Georgien und dem Georgian National Book Center gemeinsam mit Nino Haratischwili ins Leben gerufen. Georgien ist in diesem Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse und auch des Literaturherbstes.

Der Zuhörer folgt den sechs Autorenteams von je einem deutschen und einem georgischen Autor auf ihrer Reise durch ein Land voller Widersprüche, „weder Paris noch Bagdad“, wie Lenz es in ihrem Text auf den Punkt bringt.

Es sind teils sehr persönliche Berichte, wie der von Tawelidse, die in Gori aufgewachsen ist und eine kritische Meinung zum Stalinkult der Stadt hat. Sie schreibt von ihren Erinnerungen an ihre Kindheit in der Stadt und den Eindrücken die sie heute von ihr hat. Teilweise sind aber auch humorvolle Berichte der Reise vertreten, wie etwa im Text von Kikodze, der unter anderem die Trinkkultur in den Bergen beschreibt.

Durch die bildhafte Sprache nimmt der Zuhörer teil an den Eindrücken der Reise und hat fast das Gefühl selbst in Georgien zu sein. Lust auf eine Reise dorthin, wenn auch nur eine literarische bekommt das Publikum in jedem Fall. Der Ansturm beim Buchverkauf im Anschluss an die Lesung ist groß.