Aktion der „Letzten Generation“ in Göttingen: Polizei lässt Aktivisten kleben

Von: Melanie Zimmermann, Kerim Eskalen

Teilen

Aktivisten der „Letzten Generation“ blockieren das Weender Tor in Göttingen. Einige haben sich auf die Fahrbahn geklebt. © Kerim Eskalen

Aktivisten der „Letzten Generation“ blockieren das Weender Tor in Göttingen. Die Polizei kündigt an, die Aktivisten kleben zu lassen.

Update vom Montag, 28. August, 15.03 Uhr: Warum dürfen die Aktivisten dieses Mal auf unbestimmte Zeit die Fahrbahn blockieren? Ein Göttinger Polizeibeamter erklärte vor Ort, dass durch die Umleitung des Verkehrs durch die Polizei keine Nötigung mehr vorliege.

Da außerdem nicht alle Aktivisten auf der Fahrbahn festgeklebt sind, ist die Versorgung aller beteiligten Personen sichergestellt und die Polizei nicht mehr zuständig.

Klimaprotest am Weender Tor in Göttingen: Aktivisten dürfen Blockade auf unbestimmte Zeit fortsetzen

Update vom Montag, 28. August, 14.35 Uhr: Mitglieder der „Letzten Generation“ haben in Göttingen die Kreuzung Weender Tor blockiert. Einige haben sich dafür mit Sekundenkleber erneut auf die Fahrbahn geklebt. Überraschend: Einsatzkräfte der Polizei Göttingen kündigten an, die Aktivisten - anders als normalerweise - kleben zu lassen.

Für Autofahrer kommt es daher auf unbestimmte Zeit zu massiven Einschränkungen im Straßenverkehr auf der Berliner Straße in Richtung Weender Tor. Die Polizei hat den Straßenabschnitt an der Kreuzung Berliner Straße/Obere-Masch-Straße in Richtung Innenstadt komplett gesperrt. Der Verkehr wird entsprechend umgeleitet.

„Letzte Generation“ blockiert Kreuzung in Göttingen: Passant kippt Wasser über Aktivistin

Den Unmut über die Protestaktion bekam derweil eine Aktivisten der „Letzten Generation“ erneut körperlich zu spüren. Ein Passant, der gerade die Ampelkreuzung auf höhe der Straßenblockierer überquerte, kippte im Vorbeigehen seine Wasserflasche über eine der Aktivistinnen aus. Anschließend rannte er davon.

Erstmeldung vom Montag, 28 August, 14.05 Uhr: Göttingen – Das wird viele Autofahrer nicht erfreuen: Erneut blockieren Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ eine Kreuzung in Göttingen. Das Göttinger Bündnis hatte kurzfristig am Montagvormittag (28. August) in einer Mitteilung über das Vorhaben informiert. Welche Kreuzung es dieses Mal sein würde, wurde wie immer zunächst nicht verraten.

Um 14 Uhr ist dann klar: Es ist einmal mehr die Kreuzung Weender Tor. Für Autofahrer, die auf der Berliner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs sind, kommt es zu erheblichen Einschränkungen, sie werden einmal mehr zum Warten gezwungen.

Protestaktion der „Letzten Generation“ in Göttingen: Verkehrsbehinderungen am Weender Tor

Die entnervten Reaktionen einiger Verkehrsteilnehmer lassen jedoch nicht lange auf sich warten. Das (unerlaubte) Fahren über die Verkehrsinsel in der Mitte auf die Gegenfahrbahn oder auch das Umfahren der Blockade über den Geh- und Radweg ist für so manchen Autofahrer bereits zur Standard-Lösung geworden.

In der Mitteilung der Letzten Generation heißt es: „Immer mehr Menschen setzen sich friedlich dem aktuellen Kurs unserer Regierung entgegen, auch in Göttingen. Wir tun dies entschlossen und beharrlich, um weiter den Druck zu erhöhen.“ Und so bleibt es bei den Forderungen nach einem Tempolimit sowie einem Gesellschaftsrat.

Straßenblockaden der „Letzten Generation“ werden immer wieder kontrovers diskutiert

Die Meinungen zu den Protestaktionen der „Letzten Generationen“ könnten gemischter nicht sein. Auch die Göttinger Bürgerinnen und Bürger diskutieren die Aktionen regelmäßig kontrovers in den Sozialen Netzwerken. Während die einen die Mitglieder des Bündnisses gern direkt im Gefängnis sehen würden, gibt es auch verständnisvolle Töne.

Dass bei den Blockaden der ein oder andere Autofahrer handgreiflich reagiert und auf die Aktivisten keine Rücksicht nimmt, ist ebenfalls keine Seltenheit mehr.

Mitglieder der „Letzten Generation“ werden Montag ab 14 Uhr in Göttingen eine zentrale Kreuzung blockieren. © Stefan Rampfel

Auch in Göttingen kam es bereits zu solch einer Szene, als bei einem Protest am Weender Tor am 14. Juli ein ungeduldiger Autofahrer bis auf wenige Zentimeter auf eine Aktivistin zurollte, ehe er aus seinem Wagen stieg und versuchte, sie von der Straße zu zerren.

Bei Protestaktion im Juli: Sechs Aktivisten landeten in Göttingen in Polizeigewahrsam

Die Protestaktion beim Weender Tor im Juli dauerte außerdem länger als üblich. Nicht nur, dass durch die Mitglieder der „Letzten Generation“ zwei Fahrbahnen blockiert wurden. Auch stellten viele Autofahrer Anzeige wegen Nötigung.

Außerdem kündigten die Aktivisten damals an, erneut die Fahrbahn zu blockieren, sobald die Polizei abgerückt sei. Sechs von ihnen wurden daraufhin in Polizeigewahrsam genommen. Die Ermittlungsverfahren laufen derzeit noch.

Erst vor gut zwei Wochen hatte die „Letzte Generation“ ihre Sommerpause beendet. Anstelle einer Straßenblockade liefen die Mitglieder in mehreren Reihen vom Groner Tor in Richtung Bahnhof. Dabei trugen sie Banner mit ihren Forderungen. (Kerim Eskalen/Melanie Zimmermann)