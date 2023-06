Letzte Generation ist für Protestmarsch in Göttingen unterwegs

Göttingen

+ © Johannes Rützel Ein vorbeifahrender Fahrradfahrer hebt den Daumen: Die Letzte Generation demonstrierte am Mittwochnachmittag unangekündigt in Göttingen. © Johannes Rützel

60 Demonstranten der Letzten Generation haben am Mittwochnachmittag mit einem Protestmarsch den Göttinger Berufsverkehr lahmgelegt.

Göttingen – Etwa 60 Menschen haben mit einem Protestzug in Göttingen den Feierabend-Verkehr lahmgelegt. Die Demonstranten gehören zur sogenannten Letzten Generation. Am Mittwoch gegen 17 Uhr begannen sie am Auditorium an der Weender Landstraße ihren Zug über die Berliner Straße. Vor dem neuen Rathaus hielten sie eine Abschlusskundgebung.

„Wir machen keine Demonstration – wir machen einen Protestmarsch. Mit wenigen Menschen wollen wir den Alltag einmal kurz unterbrechen und alle Menschen einladen mitzulaufen“, schlägt einer der Demonstranten nach der Beschmierung der Gänseliesel versöhnliche Töne an.

Letzte Generation fordert Ende fossiler Energien bis 2030

Konkret fordert die Letzte Generation, dass bis 2030 die Nutzung von Erdöl, Kohle und Erdgas beendet wird. Der Plan, wie das zu schaffen sei, solle ein Gesellschaftsrat ausarbeiten, der die deutsche Bevölkerung repräsentiere, heißt es weiter. Die von der niedersächsischen Landesregierung geplante Klimaneutralität ab 2040 reiche laut den Aktivisten nicht aus. Denn sie befürchten, dass bis dahin Kippelemente ausgelöst werden. Das heißt, dass sich dann das Klima auch ohne menschliches Zutun weiter erwärmt, selbst wenn CO2-Emissionen dann stark reduziert werden.

Der Aufzug der Letzten Generation in Göttingen war zuvor nicht unangekündigt

Die Letzte Generation hatte die Versammlung und den Aufzug über die Berliner Straße und die Bürgerstraße nicht vorher bei der Stadt angemeldet – wie es das Versammlungsgesetz vorschreibt. Das bestätigten sowohl die Aktivisten als auch die Stadt Göttingen und eine Polizeisprecherin.

+ Der Aufzug verursachte einen Stau: Auf der Berliner Straße standen die Autos (rot markiert). © Rützel, Johannes

Die Letzte Generation öffnet sich für die Mehrheit der Gesellschaft

Den Aufzug nicht anzumelden, sei ziviler Widerstand, erklärte eine Sprecherin der Letzten Generation. Die Polizei habe vor Ort das grundgesetzliche Versammlungsrecht geschützt, der Kontakt sei angenehm und wertschätzend gewesen. Die Demonstranten machten auch den Weg frei für einen Rettungswagen auf Einsatzfahrt.

+ 60 Demonstranten, darunter auch Familien und Senioren, marschierten bis zum Neuen Rathaus. © Rützel, Johannes

Dass die Letzte Generation sich der Gesellschaft öffne, sei Absicht. „Wir wollen, dass viele Menschen zeigen, dass die Politik sich ändern muss“, sagte eine Sprecherin. Von den 60 Demonstranten habe sie 20 bis 30 das erste Mal gesehen. Mit dabei waren auch Familien und Senioren.

Gegenreaktionen bekamen die Aktivisten keine. Manche vorbeifahrende Fahrradfahrer klingelten, gaben Daumen hoch oder riefen: „Ihr macht das Richtige!“

Die Polizei äußerte sich zufrieden, es hätte keine Zwischenfälle gegeben. Die Verhandlungsteilnehmer seien friedlich und kooperativ gewesen. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gegen die Demonstranten wegen der versäumten Anmeldung liege derzeit nicht vor.