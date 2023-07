Lichterlauf in Göttingen: Rennen für das „Elternhaus“

Von: Per Schröter

Teilen

Das Lichterlauf-Organisationsteam rund um Dagmar Hildebrandt-Linne (Zweite von rechts) und Andreas Lindemeier (Vierter von links) freut sich auf die siebte Auflage der beliebten Breitensport- und Benefizveranstaltung zu Gunsten des Elternhauses für das krebskranke Kind in Göttingen. © Per Schröter

Zu den großen sportlichen Sponsorenaktionen in Südniedersachsen gehört der Göttinger Lichterlauf. Der Erlös ist für das Elternhaus für das krebskranke Kind bestimmt.

Göttingen – Nach dreijähriger (Corona-)Zwangspause gibt es Frühherbst mit dem Lichterlauf wieder eine der in der Region beliebtesten Breitensportveranstaltungen Göttingens, die eine der wichtigsten Benefizveranstaltungen für den Verein Elternhilfe für das krebskranke Kind ist.

Es geht am 7. Oktober wieder rund um den Kiessee. Nach seiner Premiere 2017 hatte der Göttinger Lichterlauf dreimal mehrere Tausend Menschen dorthin gelockt, wo sie laufend oder gehend Runden drehten und Geld für den Verein Elternhilfe für das krebskranke Kind spendeten.

„Lichterlaufwoche“ während der Zwangspause

Weil Massenveranstaltungen wie diese während der Pandemie nicht möglich waren, hatten die Organisatoren als Alternative die „Lichterlaufwoche“ ins Leben gerufen, bei der sich Menschen eine Woche lang allein oder in kleineren Gruppen unter freiem Himmel bewegen und dann für das Elternhaus für das krebskranke Kind spenden konnten. 2022 hatten sich alle Beteiligten bereits auf den Lauf „in Präsenz“ und damit die Rückkehr zur Normalität gefreut, doch dann spielte das Wetter nicht mit.

Die Veranstaltung am 7. Oktober wird auch bei Regen stattfinden.

„Ein Aufbau bei Regen hätte der Technik zu sehr geschadet“, sagt Dagmar Hildebrandt-Linne, Mitorganisatorin des Lichterlaufs und Geschäftsführerin des „Elternhauses“, das vom Verein Elternhilfe für das krebskranke Kind betrieben wird. Für 2023 habe man nun aber vorgesorgt. „Die Veranstaltung wird auch bei Regen stattfinden“, verspricht sie.

Hauptbühne mit Verpflegungsständen

Die Hauptbühne soll dann samt Verpflegungsständen auf dem Parkplatz aufgebaut werden. „Wetterfeste Läufer können so die fantastische Liveatmosphäre um den See nach wie vor erleben“, sagt Hildebrandt-Linne.

Am Samstag, 7. Oktober, geht es wie immer nicht um Zeiten und Platzierungen. Vielmehr können die Teilnehmer in stimmungsvoller Atmosphäre um den Kiessee laufen oder walken, um anschließend für jede absolvierte Runde einen Betrag ihrer Wahl im Spendenzelt abzugeben.

LED-Lichteffekte

Dabei wird den Teilnehmern neben eindrucksvollen LED-Lichteffekten, die nach Einbruch der Dunkelheit die Laufstrecke und den Kiessee verzaubern, auch akustisch einiges geboten. Zahlreiche Bands und Solisten aus der Region machen auf Bühnen Musik und sorgen so mit dafür, dass es für alle Teilnehmer ein bleibendes Erlebnis wird.

Los geht es am Samstag, 7. Oktober, am Göttinger Kiessee um 18.30 Uhr mit dem Kinderlauf, der auf verkürzter Strecke stattfindet und etwa eine halbe Stunde dauern wird. Um 19.30 Uhr werden dann die Erwachsenen auf den 2,4 Kilometer langen Rundkurs im Göttinger Naherholungsgebiet gehen, wobei jeder Teilnehmer für sich entscheiden kann, ob er laufen, walken oder nur spazierengehen will.

Keine Walkingstöcke

„Wegen der vielen Menschen möchten wir aber darum bitten, dass keine Walkingstöcke benutzt und zum Wohle der Tiere auch keine Hunde mitgebracht werden“, sagt Mitorganisator Andreas Lindemeier, der ist in diesem Jahr letztmalig für die Musikgruppen zuständig ist und noch weitere Gruppen oder Einzelinterpreten sucht, die für eine Stunde an einem der 13 dafür vorgesehenen Auftrittsorte an der Strecke rund um den Kiessee musizieren können.

Weiter und arbeitsreicher Weg

„Es liegt noch ein weiter, arbeitsreicher Weg vor uns“, betont Dagmar Hildebrandt-Linne. Ihr Dank geht aber schon an die vielen Sponsoren, „die unsere Ausgaben in den Vorbereitungen abdecken, sodass die Spenden, die am Veranstaltungstag eingehen, komplett der Elternhilfe zugutekommen“. Hildebrandt-Linne dankt besonders auch dem mehr als 100 ehrenamtlichen Helfern, die am 7. Oktober vor Ort im Einsatz sein und den Lichterlauf ermöglichen werden. Weitere Informationen gibt es hier. (Per Schröter)