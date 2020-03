Lieferdienste: HNA will eine Übersicht geben - Anbieter können sich melden

Service

+ © Bernd Schlegel Pizza aus dem Fenster: Christian Marin vom Ristorante Italia im Göttinger Stadtteil Grone bietet seine Spezialitäten zum Abholen an – natürlich mit Sicherheitsabstand. © Bernd Schlegel

Göttingen – Wegen der Coronakrise mussten zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleister schließen. Aber Not macht bekanntlich erfinderisch – und so bieten viele von den Anbietern Abholmöglichkeiten oder Lieferdienste an.