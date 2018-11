Linke Aktivisten in Göttingen geschockt über V-Mann in den eigenen Reihen

Göttingen. Wer war der enttarnte V-Mann? Wie agierte er in der Linken Szene, wie in Uni-Gremien? Fragen, die nun auch die über Enttarnung geschockten Linksaktivisten beschäftigen.

Sie stellen den 24-Jährigen als zurückhaltend, fast schüchtern, dafür aber sehr eifrig dar. Der Student sei engagiert dabei gewesen, wenn es darum ging, politische Aktionen zu planen und zu organisieren, berichten Beteiligte. Aber er war ein V-Mann des niedersächsischen Verfassungsschutzes.

„Das fühlt sich an wie ein Tiefschlag“, meint Caro Brandt. Die 25-jährige Studentin engagiert sich in der Gruppierung Basisdemokratische Linke in Göttingen, wo der Schock tief sitzt. „Wir haben ihm vertraut, und er hat uns zwei Jahre lang belogen“, sagt Luisa Dehnhardt, die sich ebenfalls dort engagiert. Sie beunruhigt auch, dass durch den V-Mann auch private Dinge hätten werden können.

Zum ersten Mal sei er bei einem öffentlichen Einstiegsabend der Gruppe gewesen, im November 2016 dann zu ihnen gestoßen, zunächst im Arbeitskreis Antifaschismus engagiert, dann im Arbeitskreis Hochschule.

Zwei Jahre lang habe er regelmäßig an Treffen der linken Szene in Göttingen teilgenommen, auch in Gremien der Universität gesessen. Er habe sich auch an Blockadeaktionen beteiligt, um Abschiebungen zu verhindern.

Einblick in die Finanzen

Der Student für Politikwissenschaften und Arabistik/Islamwissenschaft sei über den Hochschularbeitskreis auch in Uni-Gremien gelangt. Die Basisdemokratische Linke ist eng mit der hochschulpolitischen Gruppierung Alternative Linke Liste (ALL) verflochten. Dort kandidierte er für das Studierendenparlament und war das einzige studentische Mitglied in der Struktur- und Haushaltskommission der Philosophischen Fakultät. So habe er auch Einblick in die Fakultätsfinanzen bekommen, wie ALL-Sprecher Friedrich Paun sagt.

Laut Paun haben auf die Enttarnung auch Professoren empört reagiert: „Wir wissen nicht, was aus den Gremien heraus getragen wurde. Wir erwarten, dass die Universität klar Stellung bezieht und ein Auskunftsersuchen an den Verfassungsschutz stellt.“

Bislang hat die Uni-Spitze aber sehr zurückhaltend reagiert und kein kritisches Wort darüber verloren, dass zeitweilig ein V-Mann in ihren Gremien saß. „Wir gehen allgemein davon aus, dass der Verfassungsschutz in dem ihm vorgegebenen rechtlichen Rahmen handelt. Wenn V-Leute eingesetzt werden, sind die Universität und ihre Gremien nach unserer Erwartung keine Beobachtungsobjekte“, ließ Uni-Präsidentin Ulrike Beisiegel verlauten.

24-Jähriger stritt alles ab

Nachdem sicher war, dass die Informationen des Verfassungsschutzes nur von ihm stammen konnten, stellte die Basisdemokratische Linke den 24-Jährigen zur Rede. Er habe alles abgestritten. Man habe ihm viele Fragen gestellt: Warum hat er für den Verfassungsschutz gearbeitet? Seit wann? Welchen Auftrag hatte er? Wurde er unter Druck gesetzt? Welche Informationen hat er weitergegeben? Der sonst eher schüchterne junge Mann habe darauf aggressiv reagiert und sie angeschrien.

Die Aktivisten halten die Bespitzelung für einen Skandal: „Wir sind keine Verbrecher, sondern leisten politische Arbeit.“

Der niedersächsische Verfassungsschutz stuft die Basisdemokratische Linke indes als verfassungsfeindliche Organisation ein. Sie nehme eine „Scharnierfunktion“ zwischen dem gewaltorientierten linksextremistischen Spektrum, den dogmatischen Linksextremisten und dem demokratischen Protest ein, steht im Jahresbericht.