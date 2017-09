Lions-Clubs tischen am Göttinger Gänseliesel Zwiebelkuchen auf

Zwiebelkuchen: Der wird am Samstag von zwei Lions-Clubs auf dem Göttinger Marktplatz angeboten.

Göttingen. Die beiden Lions-Clubs Bettina von Arnim und Göttingen laden für Sonntag, 30. September, zu einem Gaumenschmaus auf den Göttinger Marktplatz ein.

Traditionell zur Herbstzeit bieten die beiden Lions-Clubs selbstgebackenen Zwiebelkuchen und Federweißer aber auch viele andere Leckereien an. Ab 10 Uhr ist die Tafel vor dem Gänseliesel gedeckt.

In den vergangenen Jahren war das Angebot schnell ausverkauft. Daher haben die Lions erneut ihr Angebot erweitert und freuen auf viele Besucher in der Innenstadt. Der Erlös geht vollständig an einen guten Zweck.