Frank Schätzing, die künstliche Intelligenz und die Fragen der Fragen

Göttingen. Die musikalische Lese-Media-Show des Frank Schätzing beim Literaturherbst sorgte für eine ausverkaufte Stadthalle und hinterher für viele beeindruckte Besucher.

Wer bist Du? Bist Du überhaupt? Hast Du ein Bewusstsein, Gefühle? Gigantische Fragen für einen Menschen. Frank Schätzing stellt sie am Dienstagabend bei seiner Show zum Göttinger Literaturherbst in der Stadthalle gleich zu Beginn.

Optisch plakatiert werden sie auf der Videowand von traumhaften Bildern aus dem menschenarmen wie schönen kalifornischen Sierra Valley samt Hauptstadt Downieville mit 250 Einwohnern. Hier spielt der Plot von „Die Tyrannei des Schmetterlings“.

Der Dialog zwischen Autor Schätzing und dem selbstlernenden Supercomputer ARES, der auf der Videowand Stimme und Gesicht von Nora Waldstätten bekommt, dreht sich um diese Fragen wie „Habe ich ein Bewusstsein?“ ARES strebt als KI nach „den“ menschlichen Fähigkeiten.

Künstliche Intelligenz, was ist das?, rätselt Roman-Hauptakteur Nummer zwei, der Undersheriff Luther Opuku. Er hat keine Ahnung, schlittert über eine mystische unterirdische Fabrik und einen Todesfall hinein ins Thema und den Sog von Parallelwelten.

Starke Dramaturgie

„Ich konnte keinen Wissenschaftler oder Programmierer als Hauptfigur wählen. Es musste ein Nichtwissender sein, der die Geschichte erzählt“, schildert der sympathische und bühnengewandte Frank Schätzing. Recht hat er. Denn vielen im Publikum geht es wie Luther Opuku. Und alle könnten animiert werden, das Buch zu lesen, was aber eine zeitweise mühsame Angelegenheit mit Längen ist. Die Show zum Buch ist anders. Kurzweilig, dramaturgisch prima aufbereitet, intensiv. Schätzing wählt starke Sequenzen aus, es gibt im Buch auch einige ausufernde, adjektivüberladene Natur- und Szenenbeschreibungen. Er liest zudem fesselnd, so Luthers fatalen Gang auf einer frei im Raum schwebenden Brücke. Unterstützt wird Schätzing von Erzählern aus dem Off – und natürlich von ARES. Den langen Dialog mit Nora Waldstätten spricht Schätzing frei.

Gitarrist Markus Reuter komplettiert das eindrucksvolle Paket durch sphärische Klänge, erzeugt auch mittels Loop und PC. Der wählt Gitarrenparts aus und spielt sie – von seiner künstlichen Intelligenz ausgewählt – zurück. Reuter weiß nicht was kommt, muss reagieren. „Die KI bestimmt, was Du machst, aber die Hoheit über das Gerät hast Du?“, fragt Schätzing suggestiv.

„Bin ich kreativ? Habe ich Gefühle?“, fragt die schöne ARES. Der Mensch Schätzing alias Erfinder Elmar spielt mit dem schlauer werdenden Superrechner, foppt ihn. Was aber, wenn ARES einmal besser schlussfolgern, witzeln, täuschen und lügen kann als alle Menschen zusammen? Wird alles gut enden oder die Erde zerstört?

Antworten liefern weder Roman noch Show. Aber die Zuschauer diskutieren danach intensiv, beschäftigt von Fragen wie: „Habe ich ein Bewusstsein?“ Viele kaufen das Buch. Sie wollen mehr wissen über KI. Aber nicht enttäuscht sein: „Der Schwarm“ bleibt unerreicht.