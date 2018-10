Autor Feldenkirchen: PR-Leute gewinnen an Einfluss in der Politik

Markus Feldenkirchen (43), machte sein Abitur in Bergisch-Gladbach. Er studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Literaturwissenschaften an der Uni Bonn und an der New York University. Dann absolvierte er bis 2001 die Deutsche Journalistenschule in München. Über den Tagesspiegel in Berlin kam Feldenkirchen ins Hauptstadtbüro des Spiegel. 2014 ging er für das Magazin nach Washington. 2012 lief Feldenkirchens erster Film, eine 45-Minuten-Doku über Wolfgang Schäuble im TV. Er hat zwei Romane geschrieben, deren Handlungen nicht im politischen Milieu spielen. (tko)