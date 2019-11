Thomas de Maizière :  „Ich komme jetzt erst recht“

Göttingen - Thomas de Maizière hat am Dienstagabend in Göttingen seine wegen einer Blockade vor vier Wochen abgesagte Lesung nachgeholt. Es gab eine Protestaktion.

Thomas de Mazière steigt aus der Limousine, ein Buch in der Hand. Umgeben von Polizisten und den Sicherheitsbeamten. So begrüßt der CDU-Politiker freundlich drei überraschte Weihnachtsmarktbesucher an einem Mandelstand. Das soll Lockerheit demonstrieren. Es zeigt Lockerheit.

Er habe in seiner Politikerlaufbahn einiges erlebt, auch an der Uni Münster als Veranstalter von Politikerauftritten, wie jener, lautstark gestörte mit Georg Leber. Damals. Vor vier Wochen hat de Maizière eine „erfolgreiche“ Blockade linker Aktivisten erlebt. Die Lesung aus seinem Buch „Regieren“ beim Literaturherbst fiel aus. 50 Protestler überraschten Veranstalter, Polizei und Ordnungsbehörde, 300 Kartenkäufer mussten draußen bleiben.

Zweiter Anlauf

Am Dienstag nun der zweite Anlauf. Einen Tag nach einem Brandanschlag auf ein Verwaltungsgebäude. Fast alle Gäste sind wieder da. Der Saal ist voll. Blockade draußen: Fehlanzeige. Weit mehr als 100 Polizeikräfte verteilen sich um Altes Rathaus und Weihnachtsmarktbuden. „Schon wieder eine Demo“, sagte eine junge Frau. Die Kriegs-, Kapitalismus und de Maizière-Gegner, etwa 100, halten unter der Leuchtreklame „Rote Straße“ eine Gegenlesung. Laut, friedlich. „Natürlich hat Krieg etwas mit Klimakrise zu tun.“

Blockade am 21. Oktober

Die Blockade am 21. Oktober verhinderte die Lesung des ehemaligen Innen- und Verteidigungsministers aus seinem Buch „Regieren“ entfiel. 300 Gäste kamen nicht ins Alte Rathaus. Etwa 50 Linke und Aktivisten von Fridays for Future versperrten ihnen den Weg. De Maizière sei ein Kriegstreiber, hieß es. Im Netz wurde er zum 100 000-fachen Mörder. Und Literaturherbst-Geschäftsführer Johannes-Peter Herberhold zum Beihelfer betitelt, wie er in seinem Grußwort beklagte. Das gehe einfach nicht, so Herberhold, der sich sehr freute, dass der Gast aber nun erneut nach Göttingen gekommen sei.

Bestürzt über Brandanschlag

„Ich komme jetzt erst recht“, sagt de Maizière in einer kurzen Pressekonferenz und dann im Saal vor Publikum. Beifall. Man dürfe nicht einknicken. Auch nicht nach der Brandattacke auf die Verwaltung und die Drohungen gegen Mitarbeiter. Er sei „bestürzt und besorgt“ über den Anschlag auf die Ausländerbehörde, der per Bekennerschreiben mit seinem Besuch verknüpft wurde. „Schlimm ist auch, dass die Stadt Göttingen in Misskredit gebracht wird“. Er fordert eine Bestrafung. „Dieser Gewalt darf man nicht weichen“, sagte de Maizière, da sei er sich mit Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler einig. Dienstag waren auch Graffitis mit den Konterfeis von Jürgen Trittin und Thomas de Maizière in Göttingen entdeckt worden, sie werden als Faschisten bezeichnet. „Grob fahrlässig“, kommentiert Köhler, der betonte, dass er politisch nicht immer mit de Maizière einig sei, wohl aber in der Bewertung der Ereignisse. Über politische Ansichten könne und müsse man in einem demokratischen Prozess streiten. Letztlich, so de Maizière, gehe es auch darum, Menschen, die gänzlich anderer Meinung sind, zuzuhören und sich mit diesen auszutauschen.

Gerangel mit Polizisten

Draußen riegelt dann die Polizei doch noch die Weender Straße ab. Es gab ein kurzes Gerangel. Beamte stellen Personalien fest. Nach 75 Minuten ist die Lesung und Diskussion im Saal vorbei. Thomas de Maizière und CDU-Kollege Fritz Güntzler müssen zum Zug. (tko)