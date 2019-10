Literaturherbst: Stasi glaubte lange nicht an Umsturz in der DDR

Das Buch „Die DDR im Blick der Stasi“, vorgestellt beim Literaturherbst, zeigt, dass die Stasi wenige Monate vor der friedlichen Revolution in der DDR nicht an einen Umsturz glaubte.

Wenige Monate vor der friedlichen Revolution in der DDR glaubte die Stasi nicht an einen Umsturz. Das wurde bei der Vorstellung des Auswahlbandes „Die DDR im Blick der Stasi“ für das Jahr 1989 beim Göttinger Literaturherbst deutlich.

Zeitzeuge war an friedlicher Revolution beteiligt

Zum vierten Mal wurde bei dem Literaturfestival ein Band aus der Edition, die beim Göttinger Verlag Vandenhoeck & Ruprecht erscheint, vorgestellt. Prof. Daniela Münkel, die die Reihe betreut, hatte mit Uwe Schwabe einen Zeitzeugen aus Leipzig mitgebracht, der die friedliche Revolution in seiner Heimat aktiv mitgestaltet hat.

Der Band ist ein klassisches Sachbuch. Stattdessen sprechen die Stasi-Berichte für sich. Die Herausgeber von der Stasi-Unterlagenbehörde belassen es bei Einschätzungen und Erklärungen.

Opposition im Griff

Noch Anfang Juni 1989 meldete die Stasi, dass man praktisch jeden der Oppositionellen im Land kenne. Die Spitzeltruppe hatte genau nachgezählt: Sie hatte in der DDR 160 Gruppen ausgemacht und 2500 Sympathisanten registriert, davon gehörten 600 zum harten Kern und 60 zur Führungsriege. Münkel: „Die Stasi signalisierte der DDR-Führung: Wir haben alles im Griff. Das sollte sich aber bald ändern.“

Ein Ereignis führte dazu, dass die Macht der SED in Frage gestellt werden konnte: Die Opposition war Anfang Mai flächendeckend bei der Auszählung der Kommunalwahlen in den Stimmbezirken dabei und trug die Ergebnisse zusammen. Dabei kam heraus, dass die offiziellen Ergebnisse mit einer Zustimmung von mehr als 98 Prozent gefälscht waren. Das wurde von den Oppositionsgruppen bei Aktionen immer wieder öffentlich gemacht.

Von der Stasi erwischt

Zeitzeuge Schwabe (heute 57) entschied sich im Gegensatz zu vielen anderen DDR-Bürgern dazu, nicht in den Westen zu gehen. „Ich wollte dieses schöne Land nicht diesen alten Herren überlassen“, sagt er mit Blick auf die greise DDR-Führung um Staats- und Parteichef Erich Honecker. Die Arbeit in der Jungen Gemeinde wurde für den Leipziger dabei ab Mitte der 1980er-Jahre zu einer Art „Schule der Demokratie“. Und schließlich kam Schwabe Anfang 1989 in Untersuchungshaft, weil er von der Stasi beim Verteilen von Flugblättern erwischt wurde.

Nach zehn Tagen wurde er auf Geheiß von Honecker entlassen – also auf Anweisung von ganz oben. Drei Wochen später wurde das Ermittlungsverfahren gegen ihn eingestellt. Der Staatschef fürchtete wohl um die internationale Reputation seiner Republik. „Im Prinzip hatten die mich in der Falle und mussten mich freilassen“, sagt Schwabe.

Da wurde ihm klar, die Stasi war nicht mehr dieselbe wie in den 60er- und 70er-Jahren. Trotzdem war es kein Spaß: „Angst hat man immer gehabt.“ Aufwind bekam die Opposition in der DDR Anfang September 1989 durch eine Aktion aus Leipzig, an der Schwabe beteiligt war. Vor westlichen Medien entrollten sie Transparente wie „Reisefreiheit statt Massenflucht“. Die Stasi schritt vor West-Kameras massiv ein. Das wurde im Westfernsehen gezeigt. „Das war das beste, was sie für uns tun konnten.“

Die Rolle des Fernsehens

Während der Umsturzphase haben ARD und ZDF eine wichtige Rolle gespielt, machten auch Münkel und Martin Stief deutlich, der den aktuellen Band bearbeitet hat. So wurden die Fernsehbilder von der wichtigen Demo am 9. Oktober in Leipzig aus der DDR herausgeschmuggelt

Die Ausstrahlung hatte Signalwirkung. In diese Zeit fällt auch ein Bericht aus der Berliner Stasi-Zentrale, aus dem deutlich wird, wie reformunfähig die Staats- und Parteiführung ist. Kurze Zeit später wurde Honecker gestürzt. Knapp einen Monat später fiel die Mauer.

Noch bis in den Dezember hinein schrieb die Stasi ihre Berichte, am Ende auch über die Besetzung ihrer eigenen Dienststellen. Dann war endgültig Schluss. Drei Monate später wurde die Stasi, zuvor umbenannt in Amt für nationale Sicherheit, aufgelöst.

Das Buch: Daniela Münkel (Herausgeberin): Die DDR im Blick der Stasi - Die geheimen Berichte an die SED-Führung, Band 1989, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen, 324 Seiten, ISBN 978-3-525-31066-3, 30 Euro.

Elfter Band einer Edition

Das Buch „Die DDR im Blick der Stasi“ 1989 ist der elfte Band einer Edition, die am Ende 37 Jahresbände haben wird. Die in den Büchern veröffentlichten Berichte stammen von der „Zentralen Auswertungs- und Informationsgruppe“ (ZAIG) des Ministeriums für Staatssicherheit. Sie wurde unmittelbar nach dem Volksaufstand von 1953 ins Leben gerufen.

Die streng geheimen Einschätzungen gingen nur an einen ganz kleinen Empfängerkreis der Staats- und Parteispitze und sind fast vollständig erhalten. Die Stasi-Unterlagenbehörden arbeitet alle Unterlagen in einem Großprojekt in Zusammenarbeit mit dem Göttinger Verlag Vandenhoeck & Ruprecht wissenschaftlich auf.

Daraus entstehen die jeweiligen Auswahlbände mit Kommentierungen. Nach einem Jahr wandert das Material in eine zentrale Datenbank im Internet und ist dort unter ddr-im-blick.de komfortabel recherchierbar. Dort sind inzwischen die Jahre 1953, 56, 61, 64, 65, 68, 76, 77, 81 und 88 verfügbar.