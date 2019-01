Litfin-Stiftung: Initiativpreis für Xlab-Gründerin Eva-Maria Neher

Besondere Auszeichnung

+ Erhielt beim Neujahrsempfang in der Lokhalle den Initiativ-Preis der Göttinger Litfin-Stiftung: Prof. Dr. Eva-Maria Neher. Prof. Dr. Gerd Litfin (rechts) überreichte die Ehrung. Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler gratulierte zu der Auszeichnung. Foto: Hubert Jelinek

Göttingen – Der Initiativpreis der Litfin-Stiftung ist am Dienstagabend während des Neujahrsempfangs der Stadt Göttingen an Prof. Dr. Eva-Maria Neher verliehen worden. Sie ist die dritte Trägerin der Auszeichnung, die die Susanne & Gerd Litfin Stiftung seit 2017 vergibt – an Menschen, die durch ihren Einsatz Stadt und Region positiv und nachhaltig verändern.