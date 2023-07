Live im Dots: Lieder über die Sehnsucht zum Meer

Von: Thomas Kopietz

Ludwig Wright, Singer/Songwriter aus Berlin spielt Sonntag im Göttinger Dots-Innenhof. © Daniel Günther/nh

Auf Lieder über die Sehnsucht zum Meer dürfen sich Besucher bei einem Auftritt in Göttingen. Im Dots ist Ludwig Wright zu Gast.

Göttingen – Der Singer/Songwriter – oder auch Liedermacher – Ludwig Wright gastiert am Sonntag, 30. Juli, ab 18.30 Uhr in Göttingen.

Im Innenhof des Dots wird der deutsch-britische Musiker, Poet und Performer eine Mischung zwischen Rock´n´Roll und Folk bringen.

Wright überschreitet Genregrenzen

Wie es in der Ankündigung heißt, überschreitet Wright gerne und mühelos die Genregrenzen. 2022 konnte Wright für die Aufnahmen seines dritten Albums den Produzenten Micki Meuser gewinnen, der auch schon Ina Deter, Silly und Die Ärzte produziert hat. „Turn of Tides or Where the Waves Come Blue“ erscheint am 4. August.

Vorab veröffentlicht wurden die beiden Singles „Heaven and Ocean Blue“ und „Deep Waters“.

Ort der Sehnsucht

„Das Meer war für mich schon immer ein Ort der Sehnsucht“, sagt Wright über seine Motivation, Lieder über das Meer zu schreiben und trifft damit sicher die Gefühle vieler Menschen. (Thomas Kopietz)

Gastspiel: Ludwig Wright, Dots-Innenhof, Barfüßerstraße 12-13, Eintritt: 12 Euro (7 Euro ermäßigt), Tickets nur an der Abendkasse. Mit dem Kulturticket Eintritt frei. Beginn: 18.30 Uhr.