Lizenzverlängerung: Stadtradio Göttingen darf zehn Jahre weitersenden

Eigene UKW-Frequenz: Das StadtRadio kann in Südniedersachsen über 107,1 MHz empfangen werden.

Die Versammlung der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM) hat die Lizenz für das StadtRadio Göttingen um zehn Jahre bis Ende März 2031 verlängert.

Den Antrag zur Lizenzverlängerung hatte das StadtRadio im vergangenen Jahr eingereicht.

„Wir freuen uns über die Verlängerung der Lizenz um die von uns beantragten zehn Jahre. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt StadtRadio-Geschäftsführer Ulrich Kurzer.

Das StadtRadio ist seit Anfang April 1997 auf Sendung gegangen. Rechtsgrundlage des Radios, wie bei den übrigen Bürgersendern in Niedersachsen auch, ist das Mediengesetz des Landes, in dem die Aufgaben dieser Funkhäuser formuliert sind. Die Sender haben „die lokale und regionale Berichterstattung sowie das kulturelle Angebot im Verbreitungsgebiet des Programms publizistisch“ zu ergänzen, „den Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zum Rundfunk zu gewähren und Medienkompetenz“ zu vermitteln.

Diese Aufgaben erfüllt das StadtRadio durch die Magazinsendungen „Mittendrin“, das von Montag bis Freitag von 7 bis 10.05 Uhr sowie von 16 bis 18.05 Uhr zu empfangen ist, ebenso wie durch regelmäßige medienpädagogische Projekte, in denen die Beteiligten eigene Radiosendungen produzieren. Im offenen Bereich erstellen etwa 60 Bürgerfunkerinnen und Bürgerfunker 45 Sendungen in eigener redaktioneller Verantwortung. Außerdem überträgt das StadtRadio inzwischen per Stream im Internet die Sitzungen des Göttinger Rates.

Das StadtRadio Göttingen kann in Südniedersachsen über die UKW-Frequenz 107,1 MHz, in den Kabelnetzen der Region sowie über einen Live-Stream im Internet empfangen werden. tko/bsc

Weitere Infos gibt es hier.